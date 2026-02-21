Bạn gái Văn Thanh đăng "status" ẩn ý ngày đầu năm, có chuyện gì đây?

Mới đây, trên trang cá nhân có dấu tích xanh của mình, Trần Bích Hạnh đã đăng tải bộ ảnh rạng rỡ trong chuyến du xuân vào ngày mùng 4 Tết. Xuất hiện trong tà áo dài hồng cánh sen nhã nhặn nhưng không kém phần quyến rũ, bạn gái Văn Thanh nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc thăng hạng và vóc dáng chuẩn chỉnh.

Đáng chú ý nhất chính là dòng chú thích (caption) đi kèm bộ ảnh. Bích Hạnh viết: "Mùng 4 du xuân cùng gia đình", đồng thời công khai gắn thẻ (tag) tài khoản của Vũ Văn Thanh. Việc liệt kê chàng cầu thủ vào danh sách "gia đình" được xem là một bước tiến mới, ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai đã ở mức vô cùng gắn kết và không còn khoảng cách.

Bích Hạnh khoe ảnh du xuân cùng Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Nhiều khán giả tinh ý cho rằng, đây có thể là cách cô nàng khéo léo thông báo về một đám cưới hoành tráng hoặc những dự định lớn hơn trong năm 2026. Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ đã để lại những lời chúc phúc.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh luôn là tâm điểm của truyền thông. Nếu Văn Thanh là hậu vệ trụ cột với lối chơi máu lửa trên sân cỏ, thì Bích Hạnh lại là một hot girl, Gymer có sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng mạng nhờ phong cách sống hiện đại và vẻ ngoài nóng bỏng.

Vóc dáng cực nuột nà của Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi đều cho thấy sự đồng điệu về phong cách và tình cảm khăng khít. Những hình ảnh du xuân ấm áp này như một lời khẳng định cho mối quan hệ bền chặt, khiến người hâm mộ càng có thêm cơ sở để mong chờ một cái kết viên mãn cho chuyện tình này.