Mừng sinh nhật con trai thứ 3 nhưng ngầm "đá xoáy" con cả bất hiếu, David Beckham cũng đâu có vừa!

Sinh nhật tuổi 21 của Cruz Beckham không chỉ là cột mốc trưởng thành của cậu con trai út nhà Beckham, mà còn trở thành tâm điểm chú ý khi David Beckham đăng tải lời chúc đầy cảm xúc - kèm theo một thông điệp được cho là "ám chỉ nhẹ" đến sự xa cách kéo dài với con trai cả Brooklyn.

Ngay từ sáng sớm, cựu danh thủ Manchester United đã chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc Cruz còn nhỏ, say mê bên cây guitar và piano, xen lẫn hình ảnh quây quần cùng gia đình trong các kỳ nghỉ. Trong bài viết, David gọi Cruz là cậu con trai "tử tế, chu đáo và trung thành mãnh liệt với gia đình và bạn bè".

David Beckham viết: "Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi con trai bé nhỏ của bố. Giờ con không còn bé nữa, nhưng điều khiến bố tự hào nhất là con người mà con đã trở thành - tử tế, chu đáo và trung thành mãnh liệt với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Con đang đi trên hành trình riêng, làm việc chăm chỉ và tận hưởng niềm vui - đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Bố mẹ yêu con rất nhiều, Cruzie".

David Beckham mừng sinh nhật con trai thứ 3 nhưng vẫn "đá xoáy" con cả (Ảnh: IGNV)

Cụm từ "trung thành với gia đình" nhanh chóng được netizen soi kỹ, bởi trong bối cảnh hiện tại, Brooklyn - con trai cả của gia đình - đang cạch mặt bố mẹ và các em, huỷ theo dõi những người bạn thân thời thơ ấu.

Victoria tự hào, Romeo và bạn gái Cruz cũng "đổ bộ" chúc mừng

Không chỉ David, bà mẹ nổi tiếng Victoria Beckham cũng chia sẻ video tổng hợp những khoảnh khắc gia đình đầy ấm áp. Cô bày tỏ: "Chúng ta không thể tự hào hơn về chàng trai trẻ ngọt ngào, tử tế và tài năng mà con đã trở thành. Con đã làm việc rất chăm chỉ, và cả thế giới đang mở ra trước mắt con".

David còn khéo léo "thả tim" cho vợ bằng dòng nhắn: "Làm tốt lắm mẹ, đã nuôi dạy thêm một chàng trai đặc biệt nữa".

Victoria chúc mừng sinh nhật con trai thứ 3 - Cruz Beckham (Ảnh: IGNV)

Anh trai Romeo cũng đăng ảnh cũ chụp cùng Cruz và mẹ khi cả hai còn bé, viết đơn giản: "Yêu em lắm bro".

Bạn gái của Cruz - Jackie Apostel - thì ngọt ngào gọi anh là "người của mình", chia sẻ loạt ảnh từ lúc sơ sinh đến hiện tại và khẳng định: "Cậu vẫn y hệt như vậy từ ngày đầu tiên".

Ở tuổi 21, Cruz được cả gia đình - từ bố mẹ, anh em đến bạn gái - đồng loạt công khai chúc mừng bằng những lời ngọt ngào và tự hào. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn là dấu hỏi lớn.

Chính vì vậy, lời nhấn mạnh của David về "sự trung thành với gia đình" được xem như một thông điệp tinh tế nhưng đầy ẩn ý.