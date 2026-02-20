Điểm danh 6 tay vợt trong top 10 thế giới sẽ tới Việt Nam tham dự PPA Asia 1000 vào tháng 4 này!

PPA Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026 đang biến Hà Nội thành tâm điểm của Pickleball thế giới khi trong danh sách đăng ký có hàng loạt tay vợt Top đầu xác nhận tham dự.

Ở nội dung đôi nam sẽ sự góp mặt của Ben Johns (#1), Gabriel Tardio (#2), Hayden Patriquin (#6), Federico Staksrud (#8), Dylan Frazier (#9) và Eric Oncins (#10).

Các tay vợt trong top đầu sẽ tới Hà Nội tháng 4 này.

Ngoài ra, những cái tên khác ngoài top 10 nhưng cũng rất nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã xác nhận tham dự như Tyson McGuffin (#11), Jay Devilliers (#12), Pablo Tellez (#17), Zane Navratil (#23), Collin Johns (#25) và Max Freeman (#27).

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà đa phần các tay vợt nam top đầu thế giới chỉ tham dự ở nội dung đôi nam mà không tham gia đánh đơn.

Ở nội dung đôi nữ, đã có Tyra Hurricane Black (#3), Catherine Parenteau (#4) xác nhận tham dự và nhiều khả năng sẽ có cả Parris Todd (#6) đứng cùng với Kate Fahey (#18).

Với hàng chục VĐV top đầu thế giới xuất hiện, PPA Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một giải đấu bùng nổ nơi các tay vợt thi đấu hết mình để kiếm điểm số, bảo vệ thứ hạng và cạnh tranh danh hiệu trên bảng xếp hạng PPA toàn cầu.

Đặc biệt, việc Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức giải đấu đầu tiên của PPA Asia trong năm 2026 càng cho thấy vị thế vững chắc của Pickleball nước ta tại châu Á. Đây không chỉ là nơi sở hữu những tay vợt có chất lượng chuyên môn tốt mà còn là thị trường có cộng đồng người chơi đông đảo, hệ thống giải đấu phát triển nhanh và sức hút đủ lớn để trở thành trung tâm Pickleball khu vực.