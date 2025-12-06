Một buổi chiều giành 2 chức vô địch PPA Tour Asia, Pickleball Việt Nam "out trình"

Chỉ trong một chiều thi đấu tại Hàng Châu (ngày 6/12), pickleball Việt Nam đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử từ chiến thắng áp đảo của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam, đến màn đăng quang nghẹt thở của cặp đôi Minh Quân – Vinh Hiển. Hai chức vô địch giành được trong cùng một giải PPA Tour Asia Hàng Châu mở rộng 2025, khiến khán Việt Nam vô cùng tự hào: "Pickleball Việt Nam out trình!".

Một ngày thi đấu đầy tự hào của pickleball Việt Nam

Pickleball Việt Nam bước vào ngày thi đấu chung kết PPA Tour Hàng Châu với niềm hy vọng chiến thắng. Và rồi tất cả vỡ oà khi cả hai nội dung quan trọng nhất đều gọi tên Việt Nam. Đó không chỉ là chiến thắng của thể thao thông thường. Đó là niềm tự hào khi pickleball Việt Nam đã bước sang một đẳng cấp mới.

Ở chung kết đơn nam Pro, Lý Hoàng Nam đối đầu Jack Wong – tay vợt Hong Kong nổi tiếng chơi lì, đánh rát. Nhưng đây là sân khấu của Hoàng Nam. Anh chủ động, sắc nét, phòng thủ chắc, tấn công thì mạnh mẽ. Những pha xử lý ở cuối sân, những cú dứt điểm, tất cả khiến Jack Wong lắc đầu bất lực chịu thua 0-2 cùng điểm số 4-11 ở 2 set.

Hoàng Nam khẳng định đẳng cấp nội dung đơn nam

Nếu Hoàng Nam là màn "khai hỏa", thì trận đôi nam pro là "đại tiệc" của người hâm mộ Việt Nam. Trương Vinh Hiển – Đỗ Minh Quân chạm trán bộ đôi cực mạnh được đánh giá là hạt sống 1 một là Federico Staksrud và Akshay Bhatia. Ở trận đấu này, Minh Quân và Vinh Hiển cho thấy thứ bóng tốc độ, gọn gàng, thông minh. Phối hợp ăn ý, giao bóng chắc, phòng thủ kiên cường, chuyển trạng thái tấn công cực nhanh khiến khán giả tại sân hay xem trên livestream không thể rời mắt. Điểm số sát sao, căng thẳng nghẹt thở, nhưng khi cần đến sự lạnh lùng, thì Minh Quân – Vinh Hiển chính là những người làm chủ để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 (11-6, 11-5, 10-12).

Vinh Hiển - Minh Quân ăn ý, bản lĩnh

Kết thúc một buổi chiều ngập tràn cảm xúc, pickleball Việt Nam không chỉ mang về hai chiếc cúp vô địch, mà quan trọng hơn là mang theo sự tự tin và bản lĩnh của những tay vợt pickleball đang trỗi dậy mạnh mẽ. Từ những pha bóng dũng mãnh của Lý Hoàng Nam đến sự phối hợp hoàn hảo của Minh Quân – Vinh Hiển, người hâm mộ đã được chứng kiến năng lượng, khát khao và niềm tự hào cháy rực trên đấu trường quốc tế. Từ chiến thắng tại Hàng Châu, pickleball Việt Nam đang vươn mình trở thành thế lực mới của châu Á khiến bất kể tay vợt nào trên thế giới cũng phải dè chừng.