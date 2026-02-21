Văn Quyết và hành động ấm lòng ngày Tết với Hiểu Minh

Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết Nguyên Đán 2026, hình ảnh tiền đạo Nguyễn Văn Quyết xuất hiện tại nhà riêng của trung vệ U23 Việt Nam – Nguyễn Hiểu Minh đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng người hâm mộ. Đây không chỉ là cuộc thăm hỏi của những đồng nghiệp mà còn là tình cảm gắn bó của những người con cùng sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội).

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Tiến Quang – bố của trung vệ Hiểu Minh đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động này. Sự có mặt của người đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết được xem là liều thuốc tinh thần vô giá đối với Hiểu Minh trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp trẻ.

Văn Quyết đến nhà thăm Hiểu Minh (Ảnh: Tiến Quang)

Hành động giản dị nhưng đầy nhân văn của Văn Quyết một lần nữa cho thấy tầm vóc của một người thủ lĩnh. Dù bận rộn với lịch trình cá nhân và sự nghiệp, "Quyết rừng" vẫn luôn giữ trọn nghĩa tình với quê hương và sự quan tâm sát sao tới các thế hệ đàn em. Sự tiếp sức này chắc chắn sẽ giúp Hiểu Minh có thêm động lực để vượt qua giai đoạn trị liệu khắc nghiệt, sớm trở lại cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, trung vệ sinh năm 2004 đã gặp chấn thương nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối và phải tiến hành phẫu thuật vào ngày 28/1 vừa qua tại TP.HCM. Với loại chấn thương này, dự kiến Hiểu Minh sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 10 tháng để hồi phục hoàn toàn.

Trước khi gặp sự cố, Hiểu Minh là "lá chắn thép" đáng tin cậy trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam. Anh đã để lại dấu ấn đậm nét qua các giải đấu như U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và đóng vai trò then chốt tại VCK U23 châu Á. Lối chơi lăn xả, kỷ luật và sự điềm tĩnh của cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND từng khiến giới chuyên môn kỳ vọng anh sẽ sớm trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.