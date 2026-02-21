Nhà leo núi bị kết tội ngộ sát khi bỏ mặc bạn gái chết trên núi tuyết lúc 2h sáng

Một vụ án gây chấn động nước Áo đã khép lại khi Thomas Plamberger (39 tuổi) bị kết tội ngộ sát sau cái chết của bạn gái Kerstin Gurtner (33 tuổi) trên đỉnh Grossglockner - ngọn núi cao nhất nước này.

Bi kịch xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, khi cặp đôi chinh phục đỉnh cao 3.798m trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới -20°C. Gurtner qua đời chỉ cách cây thánh giá đánh dấu đỉnh núi khoảng 50 mét.

Thomas Plamberger đã phải ra tòa sau khi bỏ mặc bạn gái qua đời trên đỉnh núi tuyết Grossglockner

Tại phiên tòa ở Innsbruck, Plamberger bị cáo buộc đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng "kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng" vào khoảng 2 giờ sáng để tự mình xuống núi tìm cứu hộ.

Thẩm phán Norbert Hofer nhận định: "Ấn tượng tôi có được là đây là trường hợp bỏ đi bằng mọi giá. Anh là một người leo núi xuất sắc, nhưng khả năng của Kerstin cách xa hàng thiên hà. Cô ấy thiếu kinh nghiệm leo núi mùa đông. Nhưng chắc chắn anh nên quay lại".

Sau khi bị tuyên có tội, Plamberger nhận án 5 tháng tù treo trong 3 năm và bị phạt 9.600 euro.

Trước tòa, người đàn ông 39 tuổi nhiều lần nói: "Tôi vô cùng hối hận", khẳng định anh yêu bạn gái và họ luôn cùng nhau lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Anh cũng nhấn mạnh mình "không có đào tạo chuyên nghiệp" và chỉ tự học qua video, cho rằng Gurtner hiểu rõ những gì cô đang dấn thân.

Lời khai không khớp với hiện trường

Theo lời Plamberger, cặp đôi gặp sự cố dây thừng bị kẹt và anh đã ở lại bên bạn gái khoảng 90 phút giữa điều kiện đóng băng. Anh nói chính Gurtner đã hét lên bảo anh "Đi đi, đi ngay!" để anh xuống núi tìm cứu hộ, và quyết định đó đã cứu mạng anh.

Tuy nhiên, bằng chứng hiện trường cho thấy nhiều điểm mâu thuẫn. Thi thể Gurtner được tìm thấy treo lơ lửng trên vách đá trong nhiều giờ trước khi tử vong. Thẩm phán cho rằng cô có dấu hiệu đã ngã và dường như cố gắng tự leo xuống.

Một bức ảnh được chụp vào khoảng 2 giờ 30 sáng cho thấy Plamberger đang một mình tiếp tục hành trình sang phía bên kia Grossglockner, bỏ mặc bạn gái mình trong điều kiện thời tiết giá rét

Plamberger khai rằng anh đã buộc cố định cô vào vách đá để tránh rơi. Nhưng đội cứu hộ xác nhận nạn nhân bị treo lủng lẳng trên dây trong khoảng hai giờ. Trưởng nhóm cứu hộ mô tả: "Đó chắc chắn không phải là cảnh tượng đẹp đẽ. Trông như cô ấy đã cố tự xuống".

Hàng loạt sai sót nghiêm trọng

Công tố viên nhấn mạnh Plamberger - với kinh nghiệm dày dạn và là người lập kế hoạch chuyến đi - được xem như "người dẫn tour và phải chịu trách nhiệm". Những sai sót được chỉ ra gồm: Khởi hành muộn hơn hai giờ so với kế hoạch hợp lý, không mang đủ thiết bị khẩn cấp, không đưa bạn gái vào vị trí trú gió, không sử dụng túi bivouac hoặc chăn cứu hộ nhôm, không phát tín hiệu khi trực thăng cảnh sát bay qua...

Hình ảnh webcam ghi lại hai đèn đội đầu tiến gần đỉnh lúc khoảng 6 giờ tối, sau đó chỉ còn một ánh sáng di chuyển xuống núi vài giờ sau.

Đến 3h30 sáng, Plamberger mới chính thức thông báo dịch vụ cứu hộ - sau khi đã rời bạn gái một mình trong điều kiện bão tuyết, gió lên tới 74 km/h.

Các nhà điều tra cũng phát hiện Gurtner mang giày snowboard mềm thay vì giày leo núi chuyên dụng. Phân tích điện thoại, đồng hồ thể thao và ảnh chụp cho thấy cặp đôi có dấu hiệu trang bị và chuẩn bị không đầy đủ.

Quá khứ gây tranh cãi

Tại tòa, còn xuất hiện cáo buộc rằng Plamberger từng bỏ lại một bạn gái cũ trên cùng ngọn núi sau cuộc cãi vã về độ khó của hành trình. Dù luật sư Kurt Jelinek phủ nhận và gọi đây là "tai nạn định mệnh bi thảm", tình tiết này khiến vụ án càng gây tranh cãi.

Cha mẹ Gurtner - những người đầu tiên ra làm chứng - nói con gái họ rất năng động và đam mê leo núi từ năm 2020. Trong chuyến đi định mệnh, cô vẫn nhắn tin cho mẹ và gửi dòng "chúng con xuống rồi" như để trấn an.

Tranh cãi về trách nhiệm cá nhân

Vụ án đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa tai nạn và trách nhiệm trong leo núi mạo hiểm. Dù điều kiện thời tiết cực đoan là yếu tố khách quan, tòa án cho rằng Plamberger đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị và xử lý tình huống.

Kết cục, anh không phải ngồi tù thực tế nhưng phải chịu án treo và khoản tiền phạt đáng kể.