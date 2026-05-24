Không còn là số một, Ronaldo trượt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải Saudi Arabia

Ngay sau khi Al Nassr chính thức đăng quang với chiến thắng 4-1 trước Damac ở vòng cuối, ban tổ chức Saudi Pro League đã công bố các giải thưởng cá nhân mùa giải. Dù Ronaldo ghi tới 28 bàn sau 30 trận và đóng vai trò đầu tàu trong hành trình lên ngôi của Al Nassr, anh vẫn không thắng ở hạng mục quan trọng nhất.

Đồng đội của Ronaldo - João Félix gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên khoác áo Al Nassr sau khi rời Chelsea. Tiền đạo 26 tuổi ghi 20 bàn, đồng thời dẫn đầu toàn giải về số kiến tạo với 13 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Phong độ toàn diện đó giúp anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, trong đó có Ronaldo, để nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Félix cho biết anh cảm thấy hạnh phúc vì được chơi đúng sở trường và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng được trao danh hiệu HLV hay nhất mùa giải sau khi giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài từ năm 2019.

Về phần Ronaldo, dù lỡ cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa lẫn cuộc đua Vua phá lưới, anh vẫn có cái kết ngọt ngào khi lần đầu tiên nâng cúp vô địch quốc nội tại Saudi Arabia. Trước đó, CR7 từng hai mùa liên tiếp giành danh hiệu ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Sau mùa giải đầy cảm xúc cùng Al Nassr, Ronaldo sẽ hội quân cùng tuyển Portugal để chuẩn bị cho World Cup 2026 - giải đấu được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại 41 tuổi.