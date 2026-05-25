Cập nhật tình hình chấn thương của Messi

Người hâm mộ Argentina vừa có phen thót tim khi Lionel Messi bất ngờ rời sân trong trận đấu cuối cùng của Inter Miami CF, trước khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia dự World Cup 2026. Ở cuộc đối đầu với Philadelphia Union, Messi khiến tất cả lo lắng khi ôm phần đùi trái ở phút 72, ra dấu xin thay người rồi đi thẳng vào đường hầm trong bối cảnh tỷ số đang là 4-4. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên nghi ngại về khả năng siêu sao người Argentina gặp vấn đề cơ bắp chỉ ít tuần trước ngày khai mạc World Cup.

Lionel Messi gây ra những lo lắng vì chấn thương ngay trước thềm World Cup (Ảnh: Getty)

Messi chỉ tay về phía gân kheo bên trái trong trận đấu của Inter Miami (Ảnh: Getty)

Messi đi thẳng vào đường hầm ở phút thứ 73 của trận thắng trước Philadelphia (Ảnh: AFP/Getty)

Tuy nhiên, HLV Guillermo Hoyos nhanh chóng trấn an dư luận sau trận đấu. Chiến lược gia của Inter Miami khẳng định Messi không hề dính chấn thương và việc rời sân chỉ là quyết định mang tính phòng ngừa do anh bị quá tải thể lực.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ tín hiệu nào cho thấy cậu ấy bị chấn thương. Messi chỉ đơn giản là quá mệt", HLV Hoyos chia sẻ trong buổi họp báo.

Trước những câu hỏi liên tiếp xoay quanh nguy cơ căng cơ, vị HLV này tiếp tục nhấn mạnh rằng điều kiện mặt sân nặng cùng cường độ thi đấu cao khiến ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với thể trạng của Messi. “Cậu ấy đã thấm mệt và mặt sân cũng khiến mọi thứ khó khăn hơn. Khi có chút nghi ngờ, tốt nhất là nên bảo toàn cho cầu thủ".

Trận gặp Philadelphia Union cũng là trận ra sân cuối cùng của Messi cho Inter Miami trước khi anh tập trung cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026. Đương kim vô địch thế giới sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ cúp vàng bằng trận ra quân gặp Algeria vào ngày 16/6. Vì vậy, mọi diễn biến liên quan đến thể trạng của Messi đang được ban huấn luyện của HLV Lionel Scaloni cùng hàng triệu người hâm mộ theo dõi sát sao.

Ít nhất vào lúc này, những phát biểu từ phía Inter Miami đã giúp người hâm mộ Argentina phần nào yên tâm về tình trạng của đội trưởng huyền thoại.