MU được thưởng bao nhiêu khi giành top 3 Ngoại hạng Anh?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đã chính thức khép lại. Ban tổ chức cũng vừa công bố số tiền thưởng cho các đội bóng dựa trên bảng xếp hạng chung cuộc. Sau một mùa giải nhiều thăng trầm, Manchester United (MU) đã nhận về một khoản tiền rất lớn.

Cụ thể, với việc đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, MU sẽ nhận được khoảng 48,6 triệu bảng. Đây là kết quả tuyệt vời đối với đội chủ sân Old Trafford. Ở giữa mùa giải, MU từng gặp rất nhiều khó khăn và chơi bất ổn khi huấn luyện viên Rúben Amorim rời đi. Tuy nhiên, đội bóng đã chơi xuất sắc ở giai đoạn cuối để giữ vững vị trí trong top 3, qua đó giành vé dự Cúp C1 mùa sau.

Số tiền gần 50 triệu bảng này là sự bổ sung tài chính rất quan trọng cho MU trước kỳ chuyển nhượng hè 2026. Ban lãnh đạo đội bóng chắc chắn sẽ dùng số tiền này để mua thêm cầu thủ mới, nâng cấp hàng tiền vệ và tăng cường lực lượng để cạnh tranh chức vô địch vào năm tới.

Trong khi đó, Arsenal – nhà vô địch mới của giải đấu là đội nhận tiền thưởng cao nhất với khoảng 54 triệu bảng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho "Pháo thủ" khi họ có lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004. Đội á quân Manchester City nhận được 51,3 triệu bảng. Ngược lại, đội đứng cuối bảng là Wolves chỉ nhận được vỏn vẹn 2,7 triệu bảng.