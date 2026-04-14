Cầu thủ MU chơi xấu giật tóc đối thủ, hoá tội đồ khiến "quỷ đỏ" thất bại trước Leeds United

Màn tái xuất của Lisandro Martinez sau chấn thương không những không giúp Manchester United gia cố hàng thủ mà còn đẩy "Quỷ đỏ" vào thế chân tường. Tấm thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ người Argentina chính là bước ngoặt nghiệt ngã trong thất bại 1-2 trước Leeds United rạng nay 14/4.

Trong bối cảnh Man Utd đang nỗ lực tìm bàn gỡ sau khi bị Noah Okafor hai lần dội gáo nước lạnh, "điểm nổ" của trận đấu đã xảy ra ở phút 65. Trong một pha tranh chấp không quá nguy hiểm sát đường biên, Lisandro Martinez đã có hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin.

Dù ban đầu trọng tài Paul Tierney không cắt còi, nhưng tác động từ tổ VAR đã thay đổi tất cả. Sau khi trực tiếp tham khảo màn hình kỹ thuật số, vị vua áo đen xác định đây là hành vi bạo lực và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Martinez.

Lisandro Martinez giật tóc đối thủ (Ảnh CMH)

Việc phải chơi thiếu người trong gần 30 phút cuối trận khiến nỗ lực lội ngược dòng của "Quỷ đỏ" trở nên vô vọng. Dù Casemiro đã thắp lại hy vọng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85, nhưng chừng đó là không đủ để MU giữ lại dù chỉ 1 điểm trên sân khách.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự thất vọng nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ học trò: "Đó là một quyết định quá nặng tay. Tôi không phủ nhận có va chạm, nhưng thẻ đỏ trực tiếp trong một tình huống như vậy là điều điên rồ. Chúng tôi sẽ xem xét việc kháng cáo."

Thất bại này không chỉ khiến Manchester United hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mà còn để lại hệ lụy lớn về nhân sự. Tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với việc Martinez đối mặt với án treo giò 3 trận tiếp theo.