Thành Chung kỷ niệm 4 năm ngày cưới Ngô Tố Uyên: Tổ ấm viên mãn đủ biệt thự, xe hơi

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Nguyễn Thành Chung đã đăng tải bộ ảnh kỷ niệm đầy ngọt ngào bên bà xã. Trong không gian lãng mạn ven biển, cặp đôi vẫn giữ được sự nồng nàn như thuở mới yêu. Visual của "mẹ bỉm" Tố Uyên nhận được cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, trong khi nam trung vệ Hà Nội FC ra dáng người đàn ông gia đình trụ cột.

Từ mối tình năm 17 tuổi đến đám cưới "cổ tích"

Trước khi chính thức về chung một nhà, Thành Chung và Tố Uyên đã có một hành trình yêu nhau bền bỉ suốt gần 5 năm. Quen nhau từ năm 2017 khi cả hai còn rất trẻ, Tố Uyên luôn là người đồng hành thầm lặng bên cạnh nam trung vệ sinh năm 1997 qua mọi thăng trầm của sự nghiệp, từ những giải đấu trẻ cho đến khi anh trở thành trụ cột của ĐTQG Việt Nam.

Đến tháng 4/2022, cặp đôi chính thức đánh dấu bước ngoặt lớn bằng một đám cưới hoành tráng. Sau lễ ăn hỏi tại Tuyên Quang vào ngày 19/3, một tiệc cưới sang trọng đã được tổ chức vào ngày 13/4/2022 tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Sự kiện này từng chiếm sóng truyền thông khi quy tụ dàn sao đình đám của làng bóng đá như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu... cùng lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ.

4 năm hôn nhân: Hạnh phúc đi cùng sự trưởng thành

Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Thành Chung và Tố Uyên càng thêm phần trọn vẹn. Tháng 9/2022, gia đình nhỏ đón chào thành viên mới – bé Leo. Sự xuất hiện của con trai đầu lòng đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của "đá tảng" Thành Chung trên sân cỏ. Anh không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc chăm con khéo léo, trở thành một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu để san sẻ áp lực với vợ. Đến cuối năm 2025, cặp đôi tiếp tục đón thiên thần nhỏ thứ 2.

Không chỉ gây ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, cặp đôi còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản đáng mơ ước sau 4 năm chung sống. Nhờ sự chăm chỉ và thấu hiểu, họ đã sở hữu cơ ngơi khang trang tại quê nhà Tuyên Quang cùng căn biệt thự ở Hà Nội. Trong khi Thành Chung thăng hoa trên sân cỏ, Tố Uyên cũng chứng tỏ bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại khi vừa chu toàn việc gia đình, vừa thành công trong lĩnh vực kinh doanh riêng.

Ảnh: FBNV