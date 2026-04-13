Đoàn Văn Hậu "trượt giá" nhiều tỷ đồng, chỉ còn 50% so với thời đỉnh cao

Trong đợt cập nhật dữ liệu gần nhất của trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, mức định giá dành cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu giảm 25.000 euro, từ 175.000 xuống còn 150.000 euro (khoảng 4,5 tỷ đồng). Đây là lần "trượt giá" thứ tư liên tiếp của cầu thủ sinh năm 1999.

So với thời điểm đỉnh cao năm 2023 (300.000 euro), mức định giá của Văn Hậu đã giảm 50%. Nguyên nhân lớn nhất đến từ chấn thương dai dẳng mà nhà vô địch AFF Cup 2018 gặp phải. Quá trình chữa trị chấn thương khiến Văn Hậu phải ngồi ngoài trong hơn 2 năm và mới chỉ trở lại thi đấu thời gian gần đây.

Biểu đồ mức định giá của Đoàn Văn Hậu theo Transfermarkt

Tái xuất sau chấn thương, Văn Hậu vẫn cho thấy những phẩm chất từng giúp anh "lọt mắt xanh" CLB Heerenveen (Hà Lan). Mới đây, hậu vệ thuộc biên chế CLB CAHN đã được HLV Kim Sang-sik đưa trở lại đội tuyển Việt Nam và tung vào sân thi đấu trong loạt trận FIFA Days tháng 3. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ đồng thời cải thiện thể trạng, Văn Hậu có cơ hội góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026 (diễn ra trong 2 tháng 7 và 8/2026).

Văn Hậu là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất dưới thời HLV Park Hang-seo

Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh góp mặt ở U20 World Cup 2017, "kỳ tích Thường Châu" HCB U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 2019. Ở cấp CLB, Văn Hậu có 3 lần vô địch V.League và 3 lần vô địch Cúp Quốc gia. Hậu vệ này cũng là người duy nhất từng 3 lần nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam (các năm 2017, 2018 và 2019).