Dân mê Pickleball, Gym-Fitness nay đã được đạo tạo Đại học chính quy: Bước ngoặt mới của ngành thể thao

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, Trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) TP.HCM đã tạo nên một "cú hích" khi chính thức đưa Pickleball, Golf và Fitness-Gym vào chương trình đào tạo khẳng định tư duy hội nhập, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh sáng ngày 12/4 vừa qua của Trường Đại học TDTT TP.HCM đã chứng kiến một bầu không khí sôi động chưa từng có. Với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu, con số này đã tăng gần gấp đôi so với năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 12/4, TS. Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết mùa tuyển sinh năm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong định hướng hội nhập. Năm 2026, trường tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ khác, với 4 ngành đào tạo gồm Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao. Bên cạnh đó là 18 môn chuyên ngành như điền kinh, thể dục, bơi lội, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền, võ thuật, vật - judo, bắn súng hay quần vợt.

Đáng chú ý, ba ngành học mới gồm Pickleball, Golf và Fitness-Gym lần đầu tiên được đưa vào chương trình đào tạo chính quy. Đây đều là những bộ môn có tính ứng dụng cao, không chỉ phục vụ thi đấu mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp trong huấn luyện, vận hành và kinh doanh dịch vụ thể thao. Việc đưa các bộ môn này vào giảng dạy cho thấy tầm nhìn của nhà trường trong việc không chỉ đào tạo vận động viên thi đấu đơn thuần, mà còn hướng tới xây dựng nguồn nhân lực cho quản lý, vận hành và kinh doanh dịch vụ thể thao.