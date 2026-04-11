Đạt "Trố" như chạy "show", ngày chơi pickleball tối về cưới vợ

Tay vợt Lê Tiến Đạt (biệt danh Đạt Trố) sinh năm 1993 vừa khiến cộng đồng mạng và giới thể thao ngỡ ngàng khi thực hiện một lịch trình làm việc dày đặc.

Giữa tháng 4/2026, cái tên Lê Tiến Đạt trở thành tâm điểm chú ý của giới Pickleball – môn thể thao đang "làm mưa làm gió" tại Việt Nam. Vốn là một cựu vận động viên chuyên nghiệp, Đạt Trố duy trì một tinh thần thi đấu máu lửa dù đang trong những ngày bận rộn nhất của cuộc đời.

Cụ thể, vào ngày 9/4, anh vẫn có mặt tại Hải Phòng để tham gia tranh tài tại giải Pickleball Lạch Tray. Ngay sau khi hoàn thành những trận đấu căng thẳng tại đất Cảng, tay vợt này đã lập tức di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất Lễ cưới chính thức diễn ra vào ngày 10/4. Đáng chú ý, sự cuồng nhiệt với thể thao của Đạt Trố không dừng lại ở đó. Chỉ 1 ngày sau khi chính thức "rước nàng về dinh", vào ngày 12/4, anh sẽ tiếp tục có mặt trên sân thi đấu tại giải An Thái, Hưng Yên để dự giải pickleball. Lịch trình "vắt kiệt sức" này khiến người hâm mộ vừa khâm phục sức bền, vừa thích thú trước sự năng động của chú rể mới.

Đạt Trố nổi tiếng làng pickleball khi kết hợp với Triệu cầu lông (Ảnh: Như Hoàn)

Người bạn đời của Đạt Trố là Triệu Hiền, hiện đang sở hữu trang cá nhân với hơn 34.000 người theo dõi. Cô gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang năng động. Không chỉ là hậu phương vững chắc, Triệu Hiền còn là người đồng hành cùng chồng trong đam mê Pickleball. Cô hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang thể thao chuyên biệt cho bộ môn này.

Để có được sự bền bỉ như hiện tại, Đạt Trố đã có nhiều năm rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp khắc nghiệt. Trước khi trở thành ngôi sao làng Pickleball, anh từng là trụ cột của đội tuyển bóng bàn quốc gia Việt Nam. Thành tích rực rỡ nhất trong sự nghiệp của anh chính là tấm Huy chương Bạc đơn nam tại SEA Games 27, vô địch quốc gia năm 2017. Tại thời điểm đó, "Đạt Trố" là cái tên khiến nhiều đối thủ trong khu vực phải kiêng dè nhờ lối đánh tấn công nhanh và nhạy bén.