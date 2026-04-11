HLV Velizar Popov nổi cáu ném thẻ, bị truất quyền chỉ đạo trận Thể công Viettel gặp Thanh Hoá ở V.League

Sức nóng của vòng 18 LPBank V.League 2025/26 không chỉ nằm ở tỉ số Thể công Viettel 1-0 Thanh Hoá, mà còn ở màn bùng nổ cảm giác của HLV Velizar Popov.

Phút 90 của trận đấu, sức nóng đạt đỉnh điểm khi Thanh Nam (Thanh Hóa) có pha vào bóng quyết liệt với Wesley Nata của Thể công Viettel ngay sát đường biên, nơi HLV Popov đang đứng chỉ đạo. Ngay lập tức, vị thuyền trưởng của Thể Công Viettel đã không giữ được bình tĩnh. Ông lao ra sát sân, hét lớn và có những phản ứng gay gắt hướng về phía tổ trọng tài để đòi công bằng cho học trò.

Dù cậu học trò cũ Rimario bên phía Thanh Hóa đã nhanh chóng chạy đến can ngăn và tìm cách xoa dịu, nhưng ông Popov vẫn gay gắt. Sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên từ trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn, thay vì tiết chế, ông Popov lại tiếp tục lao về phía "vị vua áo đen" với thái độ thách thức. Trước phản ứng quá khích, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã không ngần ngại rút thêm tấm thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo đối với HLV Popov. Trước đó, ở trong trận đấu căng thẳng này, vị HLV cũng nhiều lần phản ứng, tỏ ra bất bình.

Ông Popov nhận thẻ đỏ (Ảnh: Nhật Anh)

Trong cơn giận dữ tột độ, ông Popov đã có hành động gây sốc khi tháo phăng thẻ huấn luyện viên và ném thẳng về phía cabin kỹ thuật. Sau đó, ông ngồi xuống băng ghế với gương mặt hầm hố, đầy vẻ bất mãn trước khi phải rời khu vực chỉ đạo. Với tấm thẻ đỏ này, Thể Công Viettel chắc chắn sẽ gặp tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của ông thầy người Bulgaria trong các vòng đấu tới.

Sau trận, đội trưởng Phan Tuấn Tài có trả lời phỏng vấn về tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 đội, trước khi dẫn tới việc ông Popov nổi nóng. “Khán giả truyền hình sẽ nhìn thấy những pha bóng không cần thiết ấy. Những tình huống như vậy xứng đáng bị thẻ đỏ hơn. Tôi cùng toàn đội sẽ cố gắng chơi bóng chứ không đá xấu như vậy”.