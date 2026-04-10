"Nam thần bơi lội thế hệ mới" - Quang Thuấn, em trai Ánh Viên - xuất sắc giành 11 huy chương Quốc gia, bố lặn lội hơn 1000 km đến cổ vũ!

Trong làng bơi lội Việt Nam, nếu như cái tên Ánh Viên đã trở thành huyền thoại thì hiện tại, một cái tên khác đang "làm mưa làm gió", khiến dân tình không khỏi chú ý, đó chính là cậu em trai sinh năm 2006 - Nguyễn Quang Thuấn. Mới đây nhất, tại giải bơi lặn vô địch quốc gia bể 25m 2026, Quang Thuấn đã có một màn trình diễn "đỉnh của chóp", không chỉ chứng minh tài năng mà còn thực sự "gây bão" mạng xã hội bởi loạt thành tích khủng cùng tình cảm gia đình ấm áp.

Không hổ danh là em trai của "tiểu tiên cá", Quang Thuấn đã có một giải đấu thành công rực rỡ. Trên trang cá nhân, nam kình ngư trẻ tuổi đã không giấu nổi sự tự hào khi chia sẻ về thành tích đáng nể mà mình đạt được với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Đặc biệt, Quang Thuấn còn phá 2 kỉ lục Quốc gia.

Quang Thuấn gây chú ý với rổ huy chương ở giải bơi lặn bể 25m quốc gia 2026

Nam thần bơi lội thế hệ mới khoe visual điển trai, nụ cười rạng rỡ

Tổng cộng 11 tấm huy chương! Một con số không chỉ ấn tượng mà còn là lời khẳng định về tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ của Quang Thuấn. Việc phá tới 2 kỷ lục quốc gia ở tuổi 20 càng làm tăng thêm sức nặng cho thành tích này. Chàng trai sinh năm 2006 đang từng bước vững chắc thoát khỏi cái bóng của chị gái và khẳng định vị trí của mình như một "thế hệ vàng" mới của bơi lội Việt Nam.

Cùng với những con số biết nói, Quang Thuấn cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc: "Em xin chân thành cảm ơn thầy cô, ban lãnh đạo, đồng đội và tất cả mọi người đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên em trong suốt chặng đường vừa qua. Hành trình vẫn còn dài, và em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa." Sự khiêm tốn của chàng trai này càng khiến fan hâm mộ thêm phần yêu quý.

Bên cạnh những tấm huy chương sáng lấp lánh, một câu chuyện khác cũng "gây sốt" không kém, đó chính là sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tác - bố của Ánh Viên và Quang Thuấn tại nhà thi đấu. Được biết, người bố đã lặn lội một quãng đường xa xôi, đi từ Cần Thơ ra đến Huế - quãng đường hơn 1000km - chỉ để kịp có mặt và cổ vũ cho con trai.

Bố của chị em Ánh Viên - Quang Thuấn lặn lội tới cổ vũ con trai thi đấu

Hình ảnh người bố già nua, giản dị, nhưng luôn dõi theo con với ánh mắt đầy tự hào đã khiến nhiều người xúc động. Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Quang Thuấn mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến của gia đình, một điểm tựa vững chắc sau lưng mỗi vận động viên. Tình cảm ấm áp này càng làm cho giải đấu của Quang Thuấn trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sức trẻ, tài năng và tình yêu thương gia đình chính là những yếu tố tạo nên sức hút khó cưỡng của "nam thần bơi lội" mới nổi Nguyễn Quang Thuấn. Và chàng trai sinh năm 2006 chắc chắn sẽ còn tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trên hành trình dài phía trước!