Cách nam thần bơi lội thế hệ mới - Quang Thuấn - em trai Ánh Viên tránh bị tổn thương vì chuyện tình cảm

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chàng trai nằm trên sàn phòng gym, đặt bánh tạ lên ngực kèm dòng chữ: “Tôi rèn luyện trái tim mình để không bị tổn thương thêm lần nữa.” Nội dung tưởng chừng “deep” nhưng thực chất lại mang màu sắc hài hước, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người tinh ý nhận ra nhân vật trong video là Quang Thuấn - gương mặt trẻ nổi bật của làng bơi Việt Nam hiện tại, đồng thời là em trai của “tiểu tiên cá” Ánh Viên.

Không còn là những câu chuyện thất tình bi lụy, giới trẻ hiện nay đang có xu hướng “hài hước hóa nỗi đau”. Video của Quang Thuấn là một ví dụ điển hình: thay vì kể lể nỗi đau tình cảm, anh chọn cách thể hiện bằng hình ảnh tập luyện đầy ẩn ý nhưng cũng không kém phần… tấu hài.

Quang Thuấn tập tạ cho trái tim để tránh tổn thương vì người khác (Ảnh: TTNV)

Hình ảnh đặt tạ lên ngực - vốn là một bài tập thể lực - được “diễn giải” thành hành động rèn luyện trái tim, tạo nên sự liên tưởng thú vị. Chính sự kết hợp giữa yếu tố thể thao và cảm xúc cá nhân đã khiến video trở nên gần gũi, dễ lan truyền.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách thể hiện sáng tạo này. Không ít ý kiến cho rằng đây chính là kiểu nội dung “đúng tâm trạng nhưng không quá tiêu cực”, hài hước nhận xét: “Thất tình xong chắc phải đăng ký gym gấp", “Tim chưa kịp lành mà cơ ngực lên trước rồi, “Phương pháp mới: càng đau càng đẩy tạ”...

Dù được gắn với hình ảnh một vận động viên chuyên nghiệp như Quang Thuấn, song rõ ràng đoạn video không mang thông điệp nghiêm túc về chuyện tình cảm hay luyện tập. Đây đơn thuần là một sản phẩm nội dung giải trí, bắt trend “chữa lành” theo cách vui vẻ, nhẹ nhàng, đồng thời thể hiện tính cách vui vẻ, đáng yêu của một trong những nam thần bơi lội được chú ý nhất hiện nay - Nguyễn Quang Thuấn.

Quang Thuấn là em trai kình ngư huyền thoại Ánh Viên

Anh chàng được fan ưu ái gọi là nam thần bơi lội thế hệ mới