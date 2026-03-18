Được MC Huyền Trang Mù Tạt chuyển khoản 200 triệu đồng mua "quà vặt", Đức Huy: "Lấy vợ Ok, thế mà các ông cứ doạ"

Câu chuyện “lấy vợ là lời to” của tiền vệ Phạm Đức Huy và bà xã - MC Huyền Trang Mù Tạt mới đây viral trên mạng xã hội (MXH) bởi màn chuyển khoản cực thoáng tay của cô dâu mới dành cho chồng chỉ với mục đích... “mua quà vặt”.

Tối 16/3, hai ngày sau đám cưới linh đình tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng, MC Huyền Trang Mù Tạt đăng tải ảnh chuyển khoản cho chồng với số tiền lên tới 200 triệu đồng, kèm nội dung hài hước: “Vợ cho tiền mua áo Man U”.

Tiền vệ Phạm Đức Huy nhanh chóng “bắt sóng”, chia sẻ lại bài đăng với phản ứng hài hước quen thuộc: "Lấy vợ kể ra cũng OK! Thế mà các ông cứ doạ…” – một câu nói vừa “cà khịa” vừa khiến hội FA phải suy nghĩ lại. Còn cô vợ Mù Tạt cũng không quên “bóc phốt nhẹ” chồng: “Mệt thật, suốt ngày đòi mua quà vặt”, tạo nên màn tung hứng hài hước trên MXH. Và đây chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc tương tác đời thường của cặp đôi này.

Từ lúc yêu đến khi cưới, Đức Huy và Mù Tạt luôn giữ phong cách vui vẻ, thoải mái và thường xuyên “troll” nhau trên khiến người theo dõi không khỏi bật cười. Hành trình về chung một nhà của cặp đôi cũng được dân mạng đặc biệt quan tâm.

Trước đó, họ đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu và đám cưới hoành tráng tại Hải Phòng vào ngày 14/3 với sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ nổi tiếng như Công Phượng, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải… Không khí hôn lễ được đánh giá vừa ấm cúng vừa không kém phần sôi động, đúng chất hội bạn thân của làng bóng đá Việt.

Đức Huy và Mù Tạt đã về chung một nhà

Tuy nhiên, “chung kết” thực sự của lễ cưới vẫn chưa diễn ra. Theo kế hoạch, ngày 22/3 tới đây, Phạm Đức Huy và Nguyễn Huyền Trang sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội, khép lại chuỗi ngày trọng đại của mình.

Đặc biệt, thiệp cưới của cặp đôi cũng gây sốt khi được thiết kế như một poster bóng đá mang tên “Final Wedding Cup”, ghi rõ giờ “kick-off” 17h30, cô dâu chú rể còn mặc áo của hai đội bóng "kỳ phùng địch thủ" đình đám nước Anh Manchester City và Manchester United. Khách mời đám cưới còn được chia thành hai “đội hình”: nhà trai là dàn cầu thủ nổi tiếng từng làm nên kỳ tích Thường Châu, còn nhà gái là những gương mặt quen thuộc của VTV - đúng nghĩa một “trận đấu trong mơ” giữa bóng đá và truyền hình.

Có thể thấy, từ concept cưới đến đời sống hôn nhân, cặp đôi này đều giữ đúng “chất riêng”: vừa hài hước, vừa sáng tạo nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Và giữa lúc dân tình còn đang trầm trồ vì đám cưới “có một không hai”, thì màn chuyển khoản 200 triệu “mua quà vặt” lại càng khiến câu chuyện thêm viral. Kết lại chỉ có thể nói: lấy vợ không đáng sợ như lời đồn –-quan trọng là lấy đúng người, vừa vui tính lại vừa… chịu chi như Mù Tạt!