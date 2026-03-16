Độc lạ thiệp cưới Đức Huy - MC Mù Tạt: Như poster trận đấu, đội nhà trai lừng lẫy Thường Châu, nhà gái toàn gương mặt quen thuộc VTV

Đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt đang trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất của làng bóng đá Việt thời gian gần đây. Sau lễ ăn hỏi và lễ đón dâu ở quê nhà cô dâu Huyền Trang, sau đó là lễ cưới tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng hôm 14/3, cả hai sẽ khép lại hoạt động cưới hỏi bằng tiệc cưới sang chảnh tại một khách sạn ở Hà Nội. Không chỉ gây tò mò bởi dàn khách mời toàn cầu thủ và người nổi tiếng, cặp đôi còn khiến dân mạng thích thú với thiệp cưới độc lạ chưa từng thấy.

Thay vì thiết kế truyền thống, thiệp cưới của cặp đôi cho lễ cưới tại khách sạn hạng sang ngày 22/3 tới đây lại được làm theo phong cách poster trận bóng đá, với tiêu đề nổi bật “Final Wedding Cup”. Trong đó, cô dâu –-chú rể được đặt ở hai vị trí như hai đội bóng chuẩn bị bước vào trận chung kết.

Bên dưới poster còn ghi rõ thời gian “kick-off” 17h30 ngày 22/3/2026, cùng địa điểm tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Cách trình bày khiến nhiều người thoạt nhìn còn tưởng đây là poster quảng bá cho một trận đấu bóng đá chứ không phải thiệp cưới.

Thiệp cưới độc lạ của Đức Huy - Mù Tạt theo phong cách poster trận đấu

Điều khiến cư dân mạng bật cười thích thú chính là cách phân chia “đội hình” dự tiệc cưới này. Đội nhà trai hội tụ toàn những gương mặt lừng lẫy Thường Châu năm nào - gợi nhớ thế hệ cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam từng tạo nên kỳ tích Á quân tại AFC U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Những tuyển thủ sẽ góp mặt gồm toàn những tên tuổi nổi tiếng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Xuân Trường... Đồng hành cùng họ chắc chắn là dàn WAGs nổi tiếng như Chu Thanh Huyền, Doãn Hải My,...

Trong khi đó, đội nhà gái cũng “không phải dạng vừa” khi quy tụ toàn gương mặt quen thuộc của VTV, nơi cô dâu Huyền Trang Mù Tạt công tác nhiều năm. Chính sự kết hợp giữa bóng đá và truyền hình đã tạo nên một concept thiệp cưới vừa sáng tạo vừa rất đúng “chất” của cặp đôi.

Đám cưới của cặp đôi ở quê nhà hôm 14/3 nhận về nhiều sự chú ý

Dân mạng sau khi xem thiệp cưới đều để lại nhiều bình luận hài hước như: “Đây là chung kết thật sự rồi”, “Đội hình hai bên mạnh ngang nhau”, hay “Chưa cưới mà đã thấy không khí derby”...

Vốn nổi tiếng với tính cách vui vẻ, hài hước, Phạm Đức Huy và Huyền Trang Mù Tạt dường như muốn mang tinh thần đó vào chính ngày trọng đại của mình. Thiệp cưới “Final Wedding Cup” không chỉ gây ấn tượng mà còn khiến nhiều người mong chờ màn xuất hiện của dàn khách mời trong ngày cưới sắp tới.

Với sự góp mặt của những cầu thủ nổi tiếng cùng các MC, BTV quen mặt trên sóng truyền hình, đám cưới của Đức Huy - Mù Tạt được dự đoán sẽ là một trong những đám cưới “đậm chất showbiz - bóng đá” nhất năm.

Đức Huy là cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018 lừng lẫy Thường Châu