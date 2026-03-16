Chuyện gì đang xảy ra với Tiến Linh?

Từng là chân sút số 1 không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp khi chuỗi trận "tịt ngòi" tại V-League đã kéo dài hơn 5 tháng. Những chia sẻ mới nhất của anh trước sự chứng kiến của HLV trưởng Kim Sang-sik đã phác họa rõ nét áp lực mà trung phong này đang gánh vác.

Kể từ khi chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM, kỳ vọng dành cho Nguyễn Tiến Linh là rất lớn. Tuy nhiên, thực tế lại đang diễn ra theo kịch bản đầy thất vọng. Tính đến sau chiến thắng tối thiểu 1-0 của đội nhà trước PVF-CAND vào tối ngày 15/3/2026, Tiến Linh đã trải qua 11 trận liên tiếp không thể ghi bàn trên mọi đấu trường.

Với vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 16 vòng đấu, hiệu suất của Tiến Linh đang ở mức thấp kỷ lục, khiến anh dần tụt lại trong cuộc đua với các chân sút nội trẻ tuổi và các ngoại binh thượng hạng.

Tiến Linh đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm (Ảnh: VPF)

Lời tự thú từ "đáy" phong độ

Xuất hiện sau trận đấu tại sân Thống Nhất, Tiến Linh không giấu được sự ưu tư. Thay vì né tránh, anh thẳng thắn thừa nhận sự bế tắc của bản thân: “Bản thân Linh cảm thấy khá thất vọng khi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Tôi đang nỗ lực từng ngày để tìm lại cảm giác tốt nhất".

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng vấn đề lớn nhất của Tiến Linh lúc này nằm ở tâm lý: “Về Tiến Linh, cậu ấy đang gặp vấn đề về áp lực. Khi không ghi được bàn thắng thì càng dễ nôn nóng. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, tiền đạo thường rơi vào tình trạng này. Khi mất cảm giác tự tin thì rất khó lấy lại".

Sự sa sút của Tiến Linh đến đúng vào thời điểm nhạy cảm khi HLV trưởng ĐTQG Kim Sang-sik đang ráo riết sàng lọc nhân sự cho các chiến dịch quan trọng trong năm 2026. Việc chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp có mặt trên khán đài để dự khán các trận đấu gần đây của Công an TP.HCM vừa là động lực, nhưng cũng là áp lực nghẹt thở đối với số 22.

Tiến Linh chia sẻ: “Sự có mặt của HLV Kim là cơ hội để các cầu thủ ghi điểm. Không chỉ riêng Linh mà tất cả đều khao khát thể hiện mình.” Dù vẫn là cái tên giàu kinh nghiệm nhất trên hàng công đội tuyển, nhưng nếu không sớm giải tỏa được "cơn khát" bàn thắng, vị trí của anh chắc chắn sẽ bị lung lay trước sự vươn lên của các nhân tố mới.