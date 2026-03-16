Messi bị tố "bệnh ngôi sao", "sợ thua", thao túng khiến trận đấu gặp thần đồng Lamine Yamal bị huỷ

Một thông tin gây chú ý vừa xuất hiện xoay quanh siêu sao Lionel Messi. Anh bị cho là có vai trò then chốt trong việc khiến trận Finalissima giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha không thể diễn ra như kế hoạch.

Theo lịch ban đầu, Argentina - nhà vô địch Copa América 2024 - sẽ đối đầu Tây Ban Nha, nhà vô địch UEFA Euro 2024, tại sân Lusail Stadium ở Qatar vào ngày 27/3. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức trận đấu gặp vấn đề khi tình hình an ninh tại Trung Đông trở nên bất ổn.

Để cứu vãn sự kiện, UEFA đã đề xuất ba phương án địa điểm thay thế nhằm giữ nguyên lịch thi đấu. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông Anh, phía Argentina đã từ chối toàn bộ các đề xuất này.

Một số nguồn tin cho rằng Messi - đội trưởng của Argentina - đóng vai trò quan trọng trong quyết định trên. Siêu sao từng khoác áo FC Barcelona được cho là muốn ưu tiên những cam kết cá nhân của mình thay vì tham dự trận đấu.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Argentina là Lionel Scaloni cũng được cho là không quá mặn mà với việc thi đấu trận này. Theo các nguồn tin, ông lo ngại đội bóng của mình có thể lặp lại kịch bản tương tự thất bại 1-6 trước Tây Ban Nha trong trận giao hữu năm 2018 - trận đấu diễn ra ngay trước World Cup 2018. Theo quan điểm của phía Argentina, thất bại nặng nề đó đã ảnh hưởng đến tâm lý đội bóng và góp phần khiến họ bị loại sớm ở vòng 16 đội tại giải đấu trên đất Nga.

Ngoài vấn đề chuyên môn, Liên đoàn bóng đá Argentina cũng muốn nhận được khoản phí tổ chức tương đương với mức dự kiến khi trận đấu được tổ chức tại Qatar. Trong tuyên bố chính thức, UEFA cho biết sau nhiều cuộc thảo luận với các đơn vị tổ chức tại Qatar, họ buộc phải xác nhận trận đấu không thể diễn ra như kế hoạch.

UEFA bày tỏ sự thất vọng khi các yếu tố khách quan đã khiến hai nhà vô địch châu lục không thể cạnh tranh danh hiệu Finalissima - giải đấu được tạo ra trong khuôn khổ hợp tác giữa UEFA và CONMEBOL nhằm tôn vinh những đội tuyển mạnh nhất châu Âu và Nam Mỹ.

Ở lần tổ chức gần nhất vào năm 2022, Argentina đã đánh bại tuyển Ý với tỷ số 3-0 tại Wembley Stadium để giành chức vô địch.

UEFA cho biết họ đã nỗ lực tìm giải pháp thay thế dù thời gian chuẩn bị rất gấp. Phương án đầu tiên là tổ chức trận đấu tại Santiago Bernabéu Stadium ở Madrid với lượng cổ động viên chia đều cho hai đội, nhưng Argentina đã từ chối.

Phương án thứ hai là tổ chức trận đấu theo thể thức hai lượt, một trận tại Madrid vào ngày 27/3 và trận còn lại tại Buenos Aires trong một đợt FIFA Days trước UEFA Euro 2028 và Copa América 2028. Đề xuất này cũng không được chấp nhận.

Phương án cuối cùng là tìm một sân trung lập ở châu Âu để tổ chức trận đấu vào ngày 27/3 hoặc lùi sang ngày 30/3, song Argentina tiếp tục bác bỏ.

Sau đó, phía Argentina đề xuất tổ chức trận đấu sau World Cup, nhưng lịch thi đấu của Tây Ban Nha không cho phép. Cuối cùng, họ chỉ sẵn sàng thi đấu vào ngày 31/3 - một thời điểm cũng không phù hợp với lịch của đối thủ.

Vì vậy, UEFA buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng là hủy bỏ Finalissima năm nay.

Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền Qatar, CLB Real Madrid và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vì đã hỗ trợ trong việc tìm giải pháp tổ chức trận đấu trong thời gian ngắn.