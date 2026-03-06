Messi "đứng hình" khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ nhắc tên Ronaldo tại Nhà Trắng

Buổi lễ diễn ra tại Nhà Trắng ngày 5/3 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã dành những lời "có cánh" để ca ngợi tầm ảnh hưởng của siêu sao Messi đối với nền bóng đá Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Messi đã thực hiện được một kỳ tích mà không phải ngôi sao quốc tế nào cũng làm được khi đặt chân đến MLS.

"Nhiều cầu thủ vĩ đại đã đến đất nước này với những lời hứa hẹn, nhưng không phải ai cũng có thể chiến thắng ngay lập tức", Tổng thống Trump khẳng định.

"Người đàn ông này (Messi) đã đến, đã thay đổi mọi thứ và đã giành chức vô địch. Anh ấy là một huyền thoại thực thụ".

Messi tại Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ (Ảnh: Reuters)

Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của buổi lễ là khi Tổng thống Mỹ nhắc đến Cristiano Ronaldo – đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Messi. Ông tiết lộ rằng con trai út của mình, Barron Trump là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cả hai siêu sao.

"Barron thường xuyên nói với tôi về Messi và một quý ông khác tên là Ronaldo. Cả hai đều là những vận động viên vĩ đại và là những nhà vô địch hàng đầu thế giới" ông Trump chia sẻ, khiến các thành viên của Inter Miami nở nụ cười thích thú. Trong khi đó, theo miêu tả của Daily Mail thì Messi khá lúng túng.

Về phía Lionel Messi, siêu sao 38 tuổi xuất hiện trong bộ suit lịch lãm, giữ thái độ điềm tĩnh và khiêm tốn đặc trưng. Dù không phát biểu dài, Messi đã bày tỏ sự trân trọng đối với lời mời của Nhà Trắng và coi đây là một cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp thi đấu tại Mỹ của mình.