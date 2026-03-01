Ngân Thị Vạn Sự là ai?

Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, cái tên Ngân Thị Vạn Sự từ lâu đã trở thành biểu tượng cho nghị lực và sự bùng nổ. Với chiều cao khiêm tốn chỉ hơn 1m50, nhưng những gì "cô bé hạt tiêu" người Nghệ An đang trình diễn, đặc biệt là cú đúp rực sáng tại Asian Cup 2026, đã chứng minh rằng trong bóng đá, tầm vóc không đo bằng mét mà đo bằng khát khao chiến thắng.

Ngân Thị Vạn Sự sinh năm 2001 tại vùng quê nghèo Sơn Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Là người con của dân tộc Thái, con đường đến với trái bóng tròn của Sự không hề trải hoa hồng. Gia nhập lò đào tạo Hà Nội từ năm 13 tuổi, cô gái nhỏ nhắn này đã phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba bạn bè đồng trang lứa để khỏa lấp bất lợi về thể hình.

Ngân Thị Vạn Sự chỉ cao 1m50 (Ảnh: FBNV)

Dưới bàn tay nhào nặn của các HLV tại CLB Hà Nội I, Vạn Sự sớm bộc lộ tố chất của một "máy chạy" biên thứ thiệt. Tốc độ xé gió, khả năng rướn người kinh ngạc và sự lỳ lợm trong các pha tranh chấp giúp cô trở thành nhân tố không thể thay thế. Danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020" chính là lời khẳng định đanh thép cho tài năng thiên bẩm của cô.

"Sát thủ" của những khoảnh khắc quyết định

Tên tuổi của Vạn Sự gắn liền với những bàn thắng "quý như vàng". Năm 19 tuổi, cô khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng khi đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam hạ Myanmar tại vòng loại Olympic 2020. Kể từ đó, Vạn Sự trở thành "quân bài tẩy" ưa thích của HLV Mai Đức Chung.

Sau dấu ấn lịch sử tại World Cup nữ 2023, Vạn Sự tiếp tục trưởng thành vượt bậc. Cô không còn là một cầu thủ tiềm năng mà đã vươn mình trở thành trụ cột gánh vác hàng công của đội tuyển quốc gia. Lối chơi của Sự hiện nay là sự kết hợp giữa tốc độ vốn có và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, biết cách chọn vị trí để kết liễu đối phương.

Mới đây nhất, tối ngày 04/03/2026, Ngân Thị Vạn Sự một lần nữa khiến người hâm mộ vỡ òa tại vòng bảng Asian Cup 2026. Trong trận ra quân đầy khó khăn trước Ấn Độ, số 21 của tuyển Việt Nam đã lập một cú đúp ngoạn mục.

Đặc biệt, bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 90+3 không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Mai Đức Chung mà còn đưa Vạn Sự lên vị trí thứ hai trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Hình ảnh cô gái nhỏ bé ăn mừng đầy phấn khích giữa vòng vây của các hậu vệ cao lớn đối phương đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng của tinh thần bóng đá Việt Nam.

Vạn Sự ghi bàn ở Asian Cup 2026 (Ảnh: CMH)

Thống kê danh hiệu Cấp CLB: Cùng Hà Nội I thống trị Giải VĐQG nhiều năm liền. Cấp ĐTQG: 2 HCV SEA Games (31, 32), Vô địch AFF Cup 2019, tham dự World Cup 2023. Cá nhân: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2020.

Ở tuổi 25, cô đang ở độ chín của sự nghiệp và hứa hẹn sẽ còn đưa bóng đá nữ Việt Nam tiến xa hơn nữa trên bản đồ bóng đá thế giới. Người hâm mộ đang kỳ vọng "sóc nhỏ" sẽ tiếp tục nổ súng trong trận đấu kế tiếp gặp Đài Bắc Trung Hoa để sớm đưa Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2026.