Phán quyết chính thức vụ Malaysia gian lận nhập tịch: Tuyển Việt Nam hưởng lợi, Malaysia trả giá đắt

Ngày 5/3/2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã công bố phán quyết liên quan đến các đơn kháng cáo của 7 cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối với quyết định kỷ luật trước đó của FIFA về việc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình xác định điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Theo thông cáo của CAS, cơ quan này chấp nhận một phần kháng cáo của các cầu thủ, quyết định giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng nhưng điều chỉnh phạm vi áp dụng chỉ đối với các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như phán quyết trước đó của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện và tham gia các hoạt động chuyên môn cùng câu lạc bộ, nhưng không được thi đấu trong các trận đấu chính thức trong thời gian bị đình chỉ.

Trong khi đó, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ và CAS giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) mà FIFA đã áp dụng đối với liên đoàn này.

Toà án đã ra mức phạt chính thức cho LĐBĐ và cầu thủ Malaysia (Ảnh: Getty)

Tuyển Việt Nam "đảo ngược" cục diện

Đội tuyển Việt Nam được xác định là cái tên hưởng lợi trực tiếp và lớn nhất từ phán quyết này. Cụ thể, trận thua 0-4 của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước Malaysia ở lượt đi, trận đấu mà các cầu thủ gian lận đã góp mặt và tạo ra sự khác biệt sẽ bị hủy bỏ.

Theo quy định hiện hành của AFC, trong các trường hợp sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, đội bóng vi phạm sẽ bị xử thua 0-3. Như vậy, thay vì trắng tay, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 3 điểm quý giá.

Từ phán quyết của CAS khiến cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn. Malaysia không chỉ bị xử thua trước Việt Nam mà còn mất điểm ở các trận đấu gặp Nepal, khiến cơ hội đi tiếp của họ gần như bằng không.

Ngược lại, với 3 điểm được bổ sung, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn để giành vé vào thẳng Vòng chung kết Asian Cup 2027. Thậm chí, trận tái đấu giữa hai đội diễn ra vào ngày 31/3 tới tại sân vận động Thiên Trường nhiều khả năng sẽ chỉ còn mang tính thủ tục.