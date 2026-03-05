Công Phượng khiến anh tài xế taxi vừa mừng vừa hoang mang





Mới đây, một đoạn hội thoại ngắn nhưng cực kỳ dễ thương giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và một anh tài xế taxi đang viral khắp cõi mạng và được bàn luận rôm rả. Không chỉ gây cười vì tình huống “nhận nhầm người quen”, câu chuyện còn hé lộ tính cách gần gũi, hài hước của ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Theo đoạn clip được chia sẻ, khi nhận ra khách lên xe là cầu thủ Công Phượng, anh tài xế cười không khép được miệng vì vui mừng, còn tự nhận là người hâm mộ đã dõi theo Công Phượng từ lâu. Công Phượng cũng rất niềm nở đáp lại anh tài xế. Plot twist là Công Phượng bất ngờ nhìn kĩ anh tài xế với vẻ rất nghiêm túc rồi đặt câu hỏi: “Ủa, anh có phải cầu thủ không?”. Anh tài xế đáp lại, “Không em".

Màn tương tác đáng yêu của Công Phượng và anh tài xế. Ảnh: Nghĩa Phạm

Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa chịu “bỏ cuộc”. Anh tiếp tục nhìn kỹ gương mặt người lái xe rồi nói với vẻ băn khoăn: “Ủa, sao quen vậy. Anh không phải cầu thủ thật hả?”.

Câu hỏi khiến anh tài xế bật cười, còn Công Phượng thì bắt đầu… lục lại trí nhớ. Không dừng ở đó, cầu thủ này còn lấy điện thoại ra tìm Google ngay trên xe để kiểm chứng xem mình có đang nhớ nhầm ai không.

Sau một hồi tra cứu, Công Phượng cuối cùng cũng “bắt được đúng người” mà mình liên tưởng tới: đó là Nguyễn Thanh Hải - cầu thủ từng thi đấu cho CLB Long An. Phượng "núi" liền đưa tấm ảnh của Thanh Hải cho anh tài xế xem và xác nhận.

Khi nhìn thấy hình ảnh trên mạng, cả hai cùng bật cười vì… đúng là giống thật. Anh tài xế cũng phải thừa nhận gương mặt mình có nét hao hao với cầu thủ này nên không ít lần bị nhầm.

Khoảnh khắc trò chuyện tự nhiên, vui vẻ giữa hai người nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người nhận xét rằng Công Phượng ngoài đời rất thoải mái, hài hước và gần gũi, khác hẳn hình ảnh khá trầm lặng khi xuất hiện trước truyền thông.

Không có khoảng cách ngôi sao - người hâm mộ, chỉ là một cuộc nói chuyện giản dị trên xe taxi, nhưng chính sự chân thành và hóm hỉnh ấy lại khiến Công Phượng ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ.

Nhiều bình luận còn đùa rằng: “Đi taxi mà gặp Công Phượng nói chuyện vui thế này chắc anh tài xế nhớ cả đời!”.