Vì sao Viên Minh - vợ Công Phượng ít về quê chồng nhưng mỗi lần về đều gây sốt cả cõi mạng?

Nàng WAG Tô Ngọc Viên Minh - vợ của tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Công Phượng - từ lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ không chỉ bởi vị thế là người bạn đời của một trong những cầu thủ đình đám nhất tuyển Việt Nam, mà còn vì phong cách và tính cách của cô mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Công Phượng và Viên Minh về quê mừng thọ bố mẹ (Ảnh: MXH)

Sau khi kết hôn vào năm 2020, Viên Minh và Công Phượng sống chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nàng WAG và con trai từng có quãng thời gian dài theo chồng sang Nhật Bản khi anh thi đấu cho CLB Yokohama FC. Dù hiện tại Công Phượng đã về nước và thi đấu cho CLB Trường Tươi Bình Phước tại giải hạng Nhất Quốc gia Việt Nam, vì khoảng cách địa lý xa xôi và lịch trình bận rộn của cả gia đình, những lần Viên Minh về quê chồng tại Nghệ An khá hiếm hoi và ít được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngoài ra, cả hai đều giữ lối sống riêng tư, hạn chế chia sẻ đời sống cá nhân trước công chúng, nên mỗi lần xuất hiện đều trở thành dịp đáng chú ý. Đó cũng là lý do Viên Minh ít về quê chồng nhưng mỗi lần về đều gây xôn xao cõi mạng.

Điều khiến hình ảnh Viên Minh về quê nhà chồng được chú ý là sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống vốn được xem là tiểu thư "trâm anh thế phiệt" và cách cô "xả vai" mỗi lần trở về với gia đình nội.

Xuất thân từ gia đình gia thế ở TP. Hồ Chí Minh, Viên Minh từng du học nước ngoài và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bà xã Công Phượng luôn được biết đến với hình ảnh tiểu thư Sài thành phong thái thanh lịch, nhã nhặn. Tuy nhiên, mỗi khi về quê chồng ở Nghệ An, cô lại lựa chọn trang phục giản dị, nhẹ nhàng, không trang điểm cầu kỳ, hoà mình vào không khí gia đình, khiến người xem cảm thấy gần gũi và dễ mến.

Hình ảnh tiểu thư Sài thành "hóa thân" thành nàng dâu quê chân chất tạo nên sức hút đặc biệt, bởi nó khác xa với những hình ảnh lung linh thường thấy của các nàng WAG khác trên mạng xã hội.

Việc Viên Minh hòa vào không khí gia đình, trò chuyện, quan tâm đến bố mẹ chồng và sống trọn khoảnh khắc giản dị cùng họ hàng góp phần lan tỏa cảm giác ấm áp và chân thành, khiến người hâm mộ cảm thấy thân thương hơn.

Khoảnh khắc đó không chỉ là hình ảnh đời thường của một nàng dâu về thăm nhà chồng, mà còn cho thấy sự tôn trọng văn hoá, truyền thống vùng quê và mối quan hệ gắn kết với gia đình Công Phượng, điều khiến nhiều người cảm thấy thú vị và đáng trân trọng.

Viên Minh ít về quê chồng bởi lịch trình và lối sống kín tiếng, nhưng mỗi lần về đều gây sốt bởi phong thái giản dị, gần gũi vượt ngoài hình ảnh "con nhà giàu thành thị", thể hiện tình cảm chân thành với gia đình chồng và truyền tải một hình ảnh đẹp về người phụ nữ hiện đại trong mắt công chúng.



