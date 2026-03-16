David Beckham khen Victoria là người mẹ tuyệt vời, con cả bất hiếu lại đá xoáy đủ đường

Con trai cả của gia đình Beckham - Brooklyn Beckham vừa khiến dư luận chú ý khi đăng bài chúc mừng sinh nhật mẹ vợ giữa thời điểm nước Anh đang kỷ niệm ngày của mẹ. Cụ thể, trên Instagram, Brooklyn đăng tải bức ảnh chụp cùng vợ là Nicola Peltz và mẹ của cô - cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz - để chúc mừng sinh nhật lần thứ 71 của bà. Điều đáng nói là bài đăng xuất hiện chỉ vài giờ trước khi Ngày của Mẹ tại Anh chính thức bắt đầu.

Trong chú thích, Brooklyn viết: “Chúc mừng sinh nhật người mẹ vợ tuyệt vời nhất. Con yêu mẹ rất nhiều và hy vọng mẹ đã có một ngày thật tuyệt".

Sinh nhật của Claudia thực tế diễn ra từ ngày 12/3, vì vậy việc Brooklyn đăng lời chúc muộn đúng vào dịp Ngày của Mẹ khiến không ít cư dân mạng chú ý, đặc biệt khi anh không có động thái nào dành cho mẹ ruột - nhà thiết kế nổi tiếng Victoria Beckham. Khen mẹ vợ là người mẹ tuyệt nhất nhưng phớt lờ mẹ đẻ, nhiều người cho rằng cậu cả nhà Beckham đang 'đá xoáy' cách làm mẹ của Victoria.

Trong khi đó, vào sáng 15/3 - ngày của mẹ, David Beckham lại chia sẻ lời nhắn đầy tình cảm dành cho vợ. Cựu danh thủ đăng bức ảnh cũ của Victoria khi đang mang thai và viết: "Chúc mừng ngày của mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất. Em là nguồn cảm hứng theo mọi cách mà một người mẹ nên có đối với bốn đứa con tuyệt vời của chúng ta. Chúng anh yêu em rất nhiều và anh vô cùng biết ơn gia đình mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng".

Không chỉ vậy, cả David và Victoria cũng đăng bài tri ân mẹ của họ - bà Sandra và bà Jackie - trong ngày đặc biệt này. Con gái út của gia đình Beckham, Harper Beckham, cũng đăng tải lời chúc ngọt ngào dành cho mẹ trên Instagram kèm bức ảnh hai mẹ con. Cô viết rằng mình rất biết ơn vì Victoria luôn ở bên ủng hộ và hy vọng mẹ có một Ngày của Mẹ thật tuyệt vời.

Riêng Brooklyn vẫn giữ im lặng trong ngày này, chứng minh mối quan hệ căng thẳng giữa anh và gia đình vẫn chưa hạ nhiệt.

Trước đó, truyền thông Anh từng đưa tin Brooklyn cảm thấy không thoải mái khi bố mẹ đăng bài chúc mừng sinh nhật anh công khai trên mạng xã hội. Một số nguồn tin cho rằng anh muốn hạn chế việc gia đình liên lạc hoặc nhắc đến mình trên các nền tảng công khai.

Dù vậy, cả David và Victoria vẫn đăng những lời chúc đầy tình cảm nhân dịp sinh nhật con trai đầu tháng này, cùng với hai em trai của Brooklyn là Romeo Beckham và Cruz Beckham.

Những động thái trái ngược trên mạng xã hội tiếp tục khiến công chúng chú ý đến mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham - vốn nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt trong thời gian qua.