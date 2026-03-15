Xuân Son hân hoan nói 1 điều cực ý nghĩa khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam

Xuân Son chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son mới đây khiến nhiều người hâm mộ xúc động khi chia sẻ cảm xúc đặc biệt trong ngày lần đầu tiên tham gia bầu cử với tư cách công dân Việt Nam.

Trong ngày diễn ra hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã trực tiếp đến điểm bỏ phiếu số 52, nhà văn hoá Tức Mặc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để thực hiện quyền công dân của mình. Với nam cầu thủ, đây là dấu mốc vô cùng ý nghĩa trong hành trình gắn bó với đất nước hình chữ S.

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Xuân Son bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào: "Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình".

Lần đầu tiên Xuân Son đi bỏ phiếu bầu cử với tư cách công dân Việt Nam

Lời chia sẻ giản dị nhưng chân thành của chân sút thuộc biên chế Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng việc Xuân Son luôn thể hiện sự trân trọng với quốc tịch Việt Nam và các giá trị xã hội đã khiến anh ngày càng chiếm được tình cảm của khán giả.

Từ khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, Xuân Son không chỉ nỗ lực trên sân cỏ mà còn tích cực hòa nhập với cuộc sống tại đây. Việc tham gia bầu cử lần đầu tiên được xem như một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự gắn bó sâu sắc hơn của cầu thủ này với quê hương thứ hai.

Khoảnh khắc Xuân Son hân hoan đi bỏ phiếu cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tự hào, bởi hình ảnh một cầu thủ ngoại binh nay đã thực sự trở thành một phần của bóng đá Việt Nam.