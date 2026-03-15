Công Phương lần đầu tiên đi bầu cử

Sáng ngày 15/3, hòa trong không khí ngày hội non song, cầu thủ CLB Thể Công – Viettel đi bầu cử tại điểm bầu cử trường Sỹ quan Chính trị. CLB Thể Công – Viettel có đến 45 cầu thủ được phát thẻ cử tri. Trong đó cầu thủ trẻ nhất thuộc đội U21 là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 22/2/2008. Nguyễn Công Phương cầu thủ sinh năm 2006, cũng lần đầu trong đời được tham gia bỏ phiếu nên háo hức hơn cả:

"Tôi rất vui khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình lần đầu trong đời", Công Phương chia sẻ.

Các cầu thủ Thể công Viettel hân hoan đi bầu cử (Ảnh: Thể công Viettel)

Nhâm Mạnh Dũng rạng rỡ

Tiền vệ Khuất Văn Khang

Tiền đạo Trần Danh Trung

Ngày 15/3 vừa là ngày hội non sông với bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đồng thời cũng là ngày thi đấu. Tuy nhiên các cầu thủ hiểu rằng 2 nhiệm vụ đều quan trọng như nhau. Thi đấu với tinh thần tốt nhất, cống hiến một trấn đấu đẹp mắt cho khán giả cũng chính là hoạt động chào mừng ngày hội của toàn dân.

Tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang, cầu thủ Tuấn Phong cũng háo hức khi cầm trên tay thẻ cử tri.

Khuất Văn Khang chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi được đi bầu cử. Tôi đã đọc rất kỹ danh sách các ứng viên được niêm yết ngay tại đơn vị. Mỗi lá phiếu tôi hiểu là niềm hy vọng của một công dân như tôi gửi gắm vào sự phát triển của đất nước".