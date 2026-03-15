Hiếm hoi lắm mới thấy Công Phượng, dàn tuyển thủ U19 Việt Nam gây bão năm nào hội ngộ ở đám cưới Đức Huy

Trong không khí rộn ràng của lễ cưới giữa tiền vệ Phạm Đức Huy và MC xinh đẹp Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt), người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi bồi hồi khi chứng kiến một màn "hội ngộ thanh xuân" đầy cảm xúc. Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, một trong những cái tên kín tiếng nhất thời gian qua.

Công Phượng rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay đám cưới của đồng đội. Chính vì vậy, việc anh góp mặt tại ngày vui của tiền vệ Đức Huy đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Công Phượng xuất hiện với vẻ ngoài giản dị nhưng rạng rỡ. Anh cùng người bạn thân thiết Văn Toàn tạo nên những khoảnh khắc đời thường gần gũi.

Công Phượng hiếm hoi đi đám cưới (Ảnh: FB Văn Toàn)

Công Phượng hội ngộ đồng đội cũ (Ảnh: Bongdaplus)

Bức ảnh gây "bão" mạng xã hội chính là khoảnh khắc dàn sao U19 Việt Nam năm nào cùng đứng chung một khung hình. Đã rất lâu rồi, khán giả mới lại được thấy những gương mặt vàng của lứa cầu thủ tài hoa hội tụ đông đủ đến vậy.

Dàn tuyển thủ U19 Việt Nam làm mưa làm gió năm 2014 (Ảnh: FBNV)

Dàn cầu thủ đến chúc mừng Đức Huy (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại những gương mặt này, người hâm mộ như được sống lại thời điểm năm 2014, khi lứa U19 với lối chơi kỹ thuật mắt mắt đã tạo nên cơn sốt bóng đá trên khắp cả nước. Giờ đây các cầu thủ năm nào đều đã trưởng thành, lập gia đình và lên chức bố. Sự góp mặt của những người bạn thân từ thuở niên thiếu không chỉ làm tăng thêm không khí ấm cúng mà còn khẳng định tình đồng chí bền chặt của thế hệ cầu thủ "vàng" bóng đá Việt Nam.