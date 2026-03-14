Đám cưới hot nhất hôm nay: Tiền vệ Đức Huy bảnh bao hôn MC Huyền Trang Mù Tạt trên lễ đường

Sau thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm, ngày 14/3, tiền vệ Phạm Đức Huy và nữ MC xinh đẹp Huyền Trang (Mù Tạt) đã chính thức tổ chức lễ cưới trong không gian ấm cúng, sang trọng trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Huyền Trang khiến quan khách không khỏi trầm trồ khi xuất hiện rạng rỡ như một nàng công chúa. Cô lựa chọn chiếc váy cưới trắng bồng bềnh với thiết kế tay dài đính ren tinh xảo, kết hợp cùng khăn voan mỏng manh tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, cổ điển. Sánh bước bên cạnh cô là chú rể Đức Huy. Rời xa sân cỏ và bộ quần áo số, "Hoàng tử" của đội tuyển Việt Nam diện bộ vest xanh đậm lịch lãm, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc khi nắm tay người bạn đời tiến vào lễ đường.

Đức Huy trao Huyền Trang nụ hôn ngọt ngào (Ảnh: tuanneotocungdung)

Cả hai ra mắt họ hàng 2 bên (Ảnh: tuanneotocungdung)

Huyền Trang trao nhẫn cho chồng (Ảnh: tuanneotocungdung)

Trên sân khấu chính, cặp đôi đã cùng nhau thực hiện những nghi thức truyền thống như rót rượu tháp ly và cắt bánh cưới. Điểm nhấn xúc động nhất của buổi lễ là khoảnh khắc Đức Huy nhẹ nhàng đeo nhẫn cưới vào tay Huyền Trang. Dưới hiệu ứng pháo sáng rực rỡ, cặp đôi cùng nắm chặt tay giơ cao trong tiếng vỗ tay chúc phúc không ngớt từ phía dưới, đánh dấu cột mốc chính thức nên duyên vợ chồng.

Đứng trước hai bên gia đình, cặp đôi đã dành những lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ - những người đã luôn là điểm tựa, ủng hộ hành trình yêu thương của cả hai. Trước khi đi đến quyết định hôn nhân, chuyện tình giữa tiền vệ thuộc biên chế CLB Nam Định và nữ MC đa tài của VTV luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Đám cưới ngày 14/3 chính là lời khẳng định cho một tình yêu bền chặt, vượt qua những áp lực của ánh đèn sân khấu và sự nghiệp quần đùi áo số. Sự kết hợp giữa một ngôi sao sân cỏ và một gương mặt thương hiệu của truyền hình đã tạo nên một cặp đôi "trai tài gái sắc" đẹp nhất của làng bóng đá Việt năm nay.