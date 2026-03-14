Cầu thủ nổi tiếng nước Mỹ bị cáo buộc sát hại bạn gái, còn dùng ChatGPT để hỏi cách “giải thích vết thương”

Một cựu ngôi sao của NFL (giải đấu bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp nhất và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ) mới đây khiến dư luận chấn động khi bị cáo buộc giết bạn gái. Sau khi bạn gái của anh được phát hiện tử vong trong nhà riêng, cầu thủ này được cho là đã tìm đến ChatGPT để xin lời khuyên ngay trước khi gọi cấp cứu.

Darron Lee - cựu cầu thủ từng thi đấu cho New York Jets, Kansas City Chiefs tại NFL - đã ra hầu tòa tại Quận Hamilton hôm 10/3. Phiên điều trần liên quan đến cái chết của Gabriella Perpetuo, người bạn gái đã tử vong trong ngôi nhà của cả hai ở Ooltewah vào ngày 7/2. Sau quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Lee là nghi phạm chính và tiến hành bắt giữ.

Lee hiện bị truy tố với cáo buộc giết người cấp độ 1. Tại tòa, các công tố viên đã trình chiếu đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại tại hiện trường. Trong đoạn footage, Lee nói với cảnh sát rằng anh không hiểu vì sao Perpetuo không phản ứng khi anh gọi tên.

“Tôi không biết. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói gì đó nhưng không có phản ứng nào cả. Tôi ở trên tầng”, Lee nói với các cảnh sát khi họ có mặt tại căn nhà.

Điểm đáng chú ý trong phiên điều trần là những tin nhắn được khôi phục từ điện thoại của Lee. Công tố viên cho biết cựu cầu thủ NFL đã có cuộc trò chuyện với ChatGPT trước khi gọi 911.

Theo hồ sơ công tố, Lee đã mô tả với chatbot một tình huống giả định liên quan đến một người phụ nữ và hỏi liệu một số loại vết thương có thể trông giống như hậu quả của việc bị ngã hay không. Nhật ký cuộc trò chuyện này sau đó đã được nộp làm bằng chứng tại tòa.

Cụ thể, Lee đã hỏi ChatGPT liệu một cú trượt ngã có thể gây ra vết đâm xuyên hay không. Trong một câu hỏi khác, anh ta còn mô tả người phụ nữ trong tình huống giả định có “hai mắt sưng lên” và không tỉnh lại.

Công tố viên Quận Hamilton Coty Wamp lập luận rằng việc tìm kiếm thông tin này cho thấy Lee có thể đã sử dụng chatbot AI để tìm cách che giấu hoặc lý giải các dấu vết tại hiện trường.

Tuy nhiên, phía luật sư bào chữa của Lee - luật sư Mike Little - cho rằng toàn bộ cáo buộc của bên công tố hiện chỉ dựa trên những bằng chứng gián tiếp.

“Chúng tôi biết đã có điều gì đó xảy ra trong ngôi nhà đó, nhưng chính xác là chuyện gì thì chưa ai có thể khẳng định”, ông Little nói trước tòa.

Đây không phải lần đầu Lee vướng vào rắc rối pháp lý. Năm 2023, anh từng bị buộc tội hai cáo buộc bạo lực gia đình và hai cáo buộc hành hung. Sau đó, Lee còn bị truy tố vì tội sử dụng ma túy. Đến năm 2025, anh đã nhận tội với hai cáo buộc nhẹ hơn.

Trước khi dính bê bối pháp lý, Lee từng là một tài năng triển vọng của bóng bầu dục Mỹ. Anh giành chức vô địch quốc gia cùng đội Ohio State Buckeyes năm 2014, trước khi được New York Jets chọn ở vị trí thứ 20 tổng thể tại kỳ NFL Draft 2016.

Trong sự nghiệp tại NFL, Lee thi đấu 40 trận cho Jets, sau đó có thời gian khoác áo Kansas City Chiefs năm 2019 và Buffalo Bills năm 2020. Sau 5 mùa giải, anh ra sân tổng cộng 58 trận (trong đó có 38 trận đá chính), ghi nhận 273 pha tắc bóng, 17 pha tắc bóng khiến đối thủ mất yard, 4 sack và 3 lần đánh chặn.