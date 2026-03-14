Bảng xếp hạng sức mạnh các đội LMHT đầu mùa giải 2026 gây tranh cãi

BXH các đội LMHT giai đoạn đầu năm 2026 khiến nhiều người bất ngờ

Khi các giải đấu đầu năm đã kết thúc để chuẩn bị cho First Stand 2026, như thường lệ, cộng đồng LMHT cũng rất ngóng chờ các thống kê của giới chuyên môn về các đội tuyển, tuyển thủ sau giai đoạn vừa qua. Tất nhiên, khán giả cũng có những đánh giá cho riêng mình, nhưng những bảng xếp hạng chung cũng thu hút sự chú ý. Mới đây, bảng Global Ranking xếp hạng sức mạnh các đội sau giai đoạn đầu mùa được tung ra đã khiến nhiều người bất ngờ khi 3 vị trí dẫn đầu thuộc về Gen.G, T1 và HLE.

BXH sức mạnh các đội LMHT giai đoạn đầu năm 2026.

Lý do khiến nhiều người bất ngờ, là ngoại trừ Gen.G, cả T1 và HLE đều có thành tích đầu năm không thực sự tốt. T1 đã thua trắng 2 trận liền trước BNK và DK để rồi cay đắng rời LCK Cup, tiếp tục lỡ hẹn First Stand thêm 1 năm. Trong khi đó, HLE lại rời giải đấu đầu năm của LCK ngay sau giai đoạn vòng bảng nhưng vẫn ở vị trí thứ ba, hơn cả nhà vô địch LPL Split 1 là BLG.

- Gen.G thì hợp lý nhưng T1 và HLE làm tôi bất ngờ

- Bảng đầu năm nên chắc điểm số còn dựa nhiều vào mùa giải năm ngoái, CFO vẫn trong top 10 này

- Có cả FlyQuest và KT thì trên hạng AL thì đây chắc dựa nhiều vào năm ngoái rồi

Thành tích của HLE vừa có yếu tố chủ quan của họ nhưng cũng phải nhắc thể thức chưa được tối ưu của LCK Cup.

BXH các đội LMHT cũng không quá chênh lệch so với kết quả thực tế

Bởi lẽ, cả 5 đội trong top 5 đều ít nhiều có những thành tích trong thời gian qua, kể cả HLE thì họ cũng có mùa giải 2025 rất ổn định, nhất là nửa cuối còn là đối thủ duy nhất cạnh tranh được với Gen.G. Việc HLE bị loại ở LCK Cup 2026, lý do chủ yếu đến từ thể thức của giải đấu hơn là kết quả của đội tuyển này, khi đối chiếu với đội được đi tiếp là BRO đã không thắng được bất kỳ trận đấu nào trong xuyên suốt cả mùa giải.

Sự thống trị của Gen.G là không cần bàn cãi.

Chính vì vậy, dù có nhiều tranh luận, nhưng đa số ý kiến vẫn đồng tình với BXH và sự thay đổi có chăng sẽ chỉ xảy ra khi các giải sắp tới như First Stand hay MSI bắt đầu.