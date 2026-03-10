Garena chính thức lên tiếng về drama đang khiến CĐM phản ứng dữ dội

Garena lên tiếng về drama gây chấn động Vừa qua, cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile đã được dịp bàn tán xôn xao trước một bài đăng tố cáo gây chú ý trên mạng xã hội. Thông tin này nhanh chóng gây tranh cãi và khiến cộng đồng game thủ không khỏi hoang mang.

Ngay sau khi sự việc lan rộng, Garena đã chính thức lên tiếng đính chính. Trong thông báo được đăng tải, phía vận hành Liên Quân Mobile khẳng định những nội dung cho rằng "người trong Garena cấu kết với gian thương để nhận tiền mở khóa tài khoản" là thông tin sai sự thật.

Theo nhà phát hành, toàn bộ quy trình xử lý tài khoản vi phạm cũng như hoạt động chăm sóc khách hàng đều được vận hành thông qua hệ thống kết hợp giữa con người và cơ chế tự động. Mọi thao tác đều được ghi nhận bằng log hệ thống để đảm bảo tính minh bạch.

Thông báo cũng cho biết việc một lãnh đạo sản phẩm của Liên Quân Mobile trực tiếp tiếp nhận khiếu nại từ người chơi là hoàn toàn phù hợp với tinh thần lắng nghe khách hàng của công ty. Đối với trường hợp tài khoản được hỗ trợ vào ngày 17/7/2025, Garena khẳng định quá trình xử lý đã được thực hiện đúng theo quy trình của hệ thống chăm sóc khách hàng.

Trong khi đó, việc tài khoản tiếp tục bị khóa vào ngày 18/1/2026 được xác định là do hệ thống chống gian lận (Anti-hack) của trò chơi tự động thực hiện, hoàn toàn không có sự can thiệp trực tiếp từ con người.

Cảnh giác trước vấn nạn mua bán tài khoản game

Bên cạnh việc đính chính thông tin, phía Garena cũng nhân dịp này cảnh báo cộng đồng về rủi ro khi tham gia mua bán tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ “mở khóa tài khoản” từ bên thứ ba.

Thực tế, việc mua bán tài khoản game từ lâu đã là vấn đề nhức nhối trong nhiều cộng đồng game online. Theo quy định pháp luật Việt Nam, hành vi mua bán vật phẩm ảo hoặc tài khoản game giữa người chơi với nhau có thể bị coi là vi phạm. Cụ thể, Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã nêu rõ hành vi bị cấm bao gồm việc mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng giữa những người chơi.

Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch mua bán tài khoản game - dù có giá trị hàng chục hay hàng trăm triệu đồng, cũng đều tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cũng như nguy cơ bị lừa đảo. Khi xảy ra tranh chấp, người chơi thường gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Hiện tại, dù Garena đã đưa ra phản hồi chính thức, vụ việc vẫn tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng Liên Quân Mobile. Nhiều người cho rằng cần thêm thời gian và thông tin rõ ràng hơn từ các bên liên quan để có thể xác định đầy đủ bản chất sự việc.

Dẫu vậy, câu chuyện lần này cũng được xem như một lời cảnh báo đối với game thủ. Việc bỏ ra số tiền lớn để mua bán tài khoản không chỉ vi phạm quy định của nhà phát hành mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tài khoản, bị lừa đảo hoặc vướng vào các tranh chấp khó giải quyết.