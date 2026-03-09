FPT Flash hủy diệt Saigon Phantom: ADC gáy to, Lai Bâng ôm mặt xót xa

Tối 8/3, sự kiện watch party Liên Quân tại Lotte Cinema West Lake đã thực sự bùng nổ khi hàng trăm người hâm mộ khu vực Hà Nội cùng hội tụ để theo dõi trận siêu kinh điển giữa FPT Flash và Saigon Phantom. Từ rất sớm, khán giả đã xếp hàng kín rạp để check-in, nhận vé và tham gia các hoạt động sôi nổi đậm chất Esports.

Sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn với sự góp mặt của hai huyền thoại đi rừng của chính 2 đội tuyển này là ADC và Lai Bâng. Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, cả hai vẫn luôn cống hiến hết mình vì khán giả và đến tận nơi để tiếp lửa cho những người đồng đội cũ.

Sự có mặt của 2 huyền thoại đi rừng càng làm tăng sức nóng cho trận Super Sunday giữa FPT Flash và Saigon Phantom

Ngay tại rạp, cộng đồng game thủ đã được chứng kiến hai thái cực cảm xúc hoàn toàn đối lập của hai biểu tượng Esports này. Khi FPT Flash thi đấu thăng hoa và ấn định chiến thắng chung cuộc, ADC đã không giấu được sự phấn khích tột độ. Anh chàng vui mừng "gáy to" ngay giữa sự kiện, tự hào khẳng định đương kim vô địch FPT Flash chính là nhà vua đích thực của giải đấu. Trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt đó, cựu đội trưởng của Saigon Phantom là Lai Bâng lại lặng lẽ ôm mặt buồn bã, đầy xót xa khi phải chứng kiến những người đồng đội cũ gục ngã trong một ngày thi đấu hoàn toàn lép vế.

ADC đặt trọn niềm tin cho FPT Flash và ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc

Trái ngược hoàn toàn là cái ôm đầu, che mặt đầy tiếc nuối của Lai Bâng

Chiến thắng 3-0 áp đảo và màn lật kèo ngoạn mục

Sự thất vọng của Lai Bâng và niềm vui vỡ òa của ADC hoàn toàn có cơ sở khi diễn biến trên màn ảnh rộng phản ánh một thế trận áp đảo. FPT Flash đã có màn trình diễn không thể chê vào đâu được khi đả bại đại kình địch Saigon Phantom với tỷ số 3-0 trắng đầy chóng vánh. Những ngòi nổ bên phía FPT Flash như Maris, Gray, Huy Hoàng và HieuDuc đã thay nhau lên tiếng, cống hiến những pha giao tranh đỉnh cao khiến khán giả liên tục dậy sóng bằng những tiếng hò reo cuồng nhiệt.

Biểu cảm trái ngược của Lai Bâng và ADC cũng đã thể hiện rõ thế trận trong trận đấu của 2 gã khổng lồ của Liên Quân Mobile Việt Nam

Đáng chú ý nhất trong loạt trận này phải kể đến kịch bản nghẹt thở ở ván thi đấu thứ hai. Mặc dù Saigon Phantom là đội vươn lên nắm giữ nhiều lợi thế từ sớm và liên tục dồn ép, nhưng con bài Rouie trong tay Maris đã tạo ra sự khó chịu đến mức tối đa. Khả năng can thiệp giao tranh và điều tiết xuất sắc từ Maris chính là chìa khóa then chốt giúp FPT Flash trụ vững thế trận, mở ra pha lật kèo ngoạn mục đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối thủ. Bầu không khí vỡ òa theo từng pha xử lý mãn nhãn đã tạo nên một đêm watch party siêu kinh điển cực kỳ đáng nhớ đối với cộng đồng hâm mộ.

Không riêng 2 huyền thoại, người hâm mộ 2 đội tuyển cũng đã có một đêm Super Sunday khó quên với nhiều cung bậc cảm xúc

