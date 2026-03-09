Bùng nổ Watch Party siêu kinh điển: Fan Liên Quân thủ đô chứng kiến FPT Flash nhấn chìm Saigon Phantom

Trận siêu kinh điển luôn được mong chờ nhất của Đấu Trường Danh Vọng vào ngày 8/3 vừa qua đã diễn ra với một kịch bản ít ai ngờ tới. Không có những màn giằng co căng thẳng đến tận ván đấu cuối cùng, FPT Flash đã thể hiện sức mạnh áp đảo hoàn toàn trước đại kình địch Saigon Phantom, khép lại màn thư hùng bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trong không khí bùng nổ của hàng trăm người hâm mộ đến trực tiếp theo dõi Watch Party.

Trận siêu kinh điển FPT Flash - Saigon Phantom đã có một kết quả ít ai ngờ đến

FPT Flash đang có phong độ hủy diệt

Thay vì một thế trận cân sức, đại diện áo cam đen đã nhanh chóng làm chủ cuộc chơi với phong độ chói sáng của toàn bộ đội hình. Lần lượt những cái tên trụ cột như Maris, Gray, Huy Hoàng và HieuDuc đều có những khoảnh khắc bùng nổ, phô diễn kỹ năng cá nhân xuất sắc để mang về lợi thế tuyệt đối cho đội nhà.

Tình huống giao tranh quyết định mang về chiến thắng lật kèo cảm xúc cho FPT Flash ở ván 2

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt của cả trận đấu nằm ở ván thi đấu thứ hai. Saigon Phantom đã thi đấu cực kỳ chủ động và vươn lên nắm giữ rất nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của quân bài Rouie trong tay Maris đã trở thành bài toán mà những bóng ma Sài thành không thể giải mã. Bằng những pha sử dụng chiêu thức tinh quái và kiểm soát bản đồ vượt trội, Rouie của Maris liên tục giúp FPT Flash bảo toàn lực lượng, giữ vững thế trận phòng ngự trước khi thực hiện một pha lật kèo ngoạn mục. Chiến thắng bản lề này đã đánh sập hoàn toàn ý chí chiến đấu của đối thủ, mở ra con đường thênh thang tiến đến chiến thắng chung cuộc 3-0.

Huy Hoàng là “công thần” số 1 của FPT với sự vững chãi tuyệt đối ở đường Caesar

Trong cả 3 ván đấu, Huy Hoàng chính là cái tên thi đấu ổn định và là chìa khóa cho nhiều pha giao tranh quyết định để mang về chiến thắng. Game thủ đường Caesar cũng chính là người giành được danh hiệu Player Of The Match của trận đấu.

Đêm không ngủ của cộng đồng Liên Quân Mobile tại thủ đô

Sức nóng của trận siêu kinh điển không chỉ giới hạn qua màn hình điện thoại mà còn bùng nổ mạnh mẽ tại sự kiện Watch Party diễn ra vào tối ngày 8/3. Rạp LOTTE Cinema West Lake tại Hà Nội đã thực sự hóa thành một "chảo lửa" Esports khi hàng trăm người hâm mộ Liên Quân Mobile cùng nhau tụ hội để theo dõi trận cầu tâm điểm trên màn ảnh siêu rộng.

Bên cạnh đó, sự kiện watch party ngày 8/3 còn mang đến một điểm cộng nhỏ nhưng khá thiết thực cho những khán giả trực tiếp đến rạp. Những người hâm mộ đã mua vé tại Lotte Cinema và lần đầu tải ứng dụng ShopeePay có thể sử dụng mã SHOPEEPAYS26 để được giảm 99% (tối đa 100.000 đồng). Ưu đãi này được áp dụng trực tiếp khi quét mã QR thanh toán tại hệ thống rạp hoặc thực hiện giao dịch nạp trên trang Napthe.vn.

Đông đảo khán giả Liên Quân Mobile đã đến Watch Party theo dõi trận đấu siêu kinh điển của ĐTDV

Ngay từ chiều, bầu không khí đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Khu vực sảnh rạp chật kín khán giả chờ check-in, xếp hàng nhận vé và hào hứng tham gia các minigame tương tác do nhà phát hành Garena tổ chức.

Rất nhiều cung bậc cảm xúc của người hâm mộ về trận đấu đặc biệt này

Sự kiện càng thêm phần sôi động với sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt trong cộng đồng: ADC, Lai Bâng, Huy Popper... Từng pha giao tranh nghẹt thở của FPT Flash và Saigon Phantom được trình chiếu sắc nét trên màn hình lớn, hòa cùng những tiếng hò reo, cổ vũ vang dội của khán giả đã tạo nên một trải nghiệm thể thao điện tử chân thực, cảm xúc và vô cùng đáng nhớ.