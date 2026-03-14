Ronaldo bất thường

Cristiano Ronaldo đang áp dụng một phương pháp hồi phục bất thường nhằm sớm trở lại phong độ tốt nhất, trong bối cảnh World Cup mùa hè năm nay đang đến gần.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha dính chấn thương trong trận thắng 3-1 của Al-Nassr trước Al-Fahya tại Saudi Pro League hôm 28/2, khi anh buộc phải rời sân sớm. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định Ronaldo gặp vấn đề ở cơ đùi sau (hamstring), khiến ban huấn luyện lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

HLV Jorge Jesus của Al-Nassr cho biết kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng của siêu sao 40 tuổi nặng hơn so với dự đoán ban đầu.

“Sau các xét nghiệm, chúng tôi nhận thấy chấn thương của Cristiano Ronaldo nghiêm trọng hơn dự kiến”, ông Jesus chia sẻ. “Cristiano sẽ sang Tây Ban Nha để điều trị, giống như nhiều cầu thủ khác khi gặp chấn thương. Anh ấy cần làm việc cùng chuyên gia trị liệu cá nhân tại Madrid và chúng tôi hy vọng Ronaldo sẽ sớm trở lại giúp đội bóng".

Hiện tại, Ronaldo đang có mặt ở Madrid để phục hồi. Siêu sao đang trải qua liệu pháp pressotherapy - một phương pháp trị liệu bằng áp lực khá phổ biến trong thể thao đỉnh cao. Chính anh cũng đăng tải hình ảnh trên Instagram cho thấy mình đang sử dụng bộ đồ chuyên dụng cho chân trong quá trình điều trị.

Pressotherapy hoạt động bằng cách sử dụng máy bơm khí nén làm phồng các túi khí trong bộ đồ đặc biệt, tạo áp lực nhịp nhàng lên tay, chân hoặc vùng bụng, tương tự một dạng massage bằng khí. Phương pháp này được cho là giúp thúc đẩy lưu thông bạch huyết, giảm sưng đau, đồng thời hỗ trợ thải độc và phục hồi cơ bắp nhanh hơn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến có hai trận giao hữu trong tháng này, lần lượt gặp Mexico vào ngày 28/3 và Mỹ vào ngày 31/3. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Ronaldo có kịp bình phục để góp mặt hay không.

Điều mà người hâm mộ quan tâm nhất là khả năng anh kịp trở lại cho World Cup vào tháng 6 tới. Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng Colombia, Uzbekistan và một đội bóng khác chưa được xác định. Với vai trò đội trưởng, Ronaldo chắc chắn không muốn bỏ lỡ giải đấu lớn có thể là một trong những kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Tú Tú.