Tình hình nghiêm trọng của Ronaldo

Trong bối cảnh Saudi Pro League bước vào giai đoạn nước rút, siêu sao Cristiano Ronaldo đã bất ngờ rời Al Nassr để bay về Madrid (Tây Ban Nha). Động thái này diễn ra sau khi các kết quả kiểm tra y tế cho thấy chấn thương của tiền đạo 41 tuổi nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Theo xác nhận từ HLV Jorge Jesus trong buổi họp báo ngày 6/3, thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha đã được phép rời Riyadh để làm việc với đội ngũ vật lý trị liệu riêng tại Madrid. Quyết định này được đưa ra sau khi Ronaldo gặp vấn đề ở vùng cơ sau đùi trong chiến thắng 3-1 trước Al Fayha vào cuối tuần qua. Dù ban đầu ban huấn luyện chỉ nhận định đây là dấu hiệu quá tải cơ bắp đơn thuần, nhưng các xét nghiệm chuyên sâu đã buộc siêu sao này phải tạm dừng thi đấu để tập trung hồi phục.

Ronaldo về Tây Ban Nha điều trị chấn thương (Ảnh: Getty)

Sự vắng mặt của Ronaldo là một tổn thất nặng nề cho Al Nassr trong cuộc đua vô địch. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2025-2026, CR7 vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể với 21 pha lập công sau 22 trận, trực tiếp đưa Al Nassr lên ngôi đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 61 điểm. Anh chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng gặp Neom vào tối 7/3 và nhiều khả năng là cả cuộc đối đầu với Al Khaleej kế tiếp.

Nếu quá trình điều trị tại Tây Ban Nha tiến triển thuận lợi, Ronaldo dự kiến sẽ kịp bình phục để hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trong loạt trận giao hữu quốc tế vào cuối tháng 3. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của "Selecao châu Âu" cho chiến dịch World Cup 2026, với các đối thủ sắp tới là Mexico (28/3) và Mỹ (31/3). Hiện tại, Ronaldo đã sở hữu 966 bàn thắng trong sự nghiệp và đang nỗ lực chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.