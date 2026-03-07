Hoà Minzy công khai bạn trai quân nhân, Doãn Hải My liền có 1 hành động khiến netizen khẳng định chuyện tình là "real" chứ không phải đóng MV

Sau khi nữ ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ công khai bạn trai là một quân nhân vào đêm 6/3, cộng đồng mạng nhanh chóng “soi” thêm nhiều chi tiết xoay quanh mối quan hệ này. Đáng chú ý, một động thái từ Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã khiến netizen càng tin rằng chuyện tình của nữ ca sĩ không phải “content” mà hoàn toàn là thật.

Doãn Hải My đăng lại video công khai bạn trai của Hoà Minzy

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao khi Hoà Minzy chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai là một quân nhân. Trong bức ảnh được lan truyền, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ rạng rỡ đứng cạnh nửa kia mặc quân phục chỉnh tề. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trước đó Hoà Minzy vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Ngay sau khi loạt ảnh xuất hiện, dân mạng bắt đầu đặt nhiều câu hỏi: Đây là bạn trai thật của nữ ca sĩ hay chỉ là một sản phẩm “content”, đóng MV? Mối quan hệ này nghiêm túc đến đâu?

Giữa lúc cư dân mạng còn đang bán tín bán nghi, Doãn Hải My - bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu - lại bất ngờ đăng lại (repost) video Hoà Minzy công khai bạn trai quân nhân. Động thái này nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của netizen. Bởi lẽ, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Hoà Minzy, chơi cùng một hội bạn cực gắn kết. Ngay dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận: “Cả chị Doãn Hải My reup, tin kèo này real rồi", “Vợ chồng Hải My - Văn Hậu thân Hoà lắm nên chắc chắn là thật", “My mà reup thì 1000% là real rồi!”...

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng lại khiến nhiều người tin rằng chuyện tình của Hoà Minzy không phải chiêu trò mạng xã hội.

Netizen tin động thái của Doãn Hải My như ngầm xác nhận chuyện tình của Hoà Minzy là "real"

Dưới các bài đăng liên quan đến Hoà Minzy gần đây, nhiều ý kiến cho rằng việc Doãn Hải My công khai chia sẻ lại video giống như một “dấu xác nhận ngầm”. Bởi lẽ, nàng WAG sinh năm 2001 vốn hiếm khi tham gia vào những câu chuyện “content” gây chú ý trên mạng. Việc cô thoải mái repost khiến dân mạng cho rằng mối quan hệ của Hoà Minzy và bạn trai quân nhân đã được bạn bè thân thiết biết đến từ trước.

Hiện tại, Hoà Minzy vẫn chưa chia sẻ thêm nhiều chi tiết về nửa kia, nhưng chỉ với vài bức ảnh và một lần “reup” từ Doãn Hải My, câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ đã khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả.