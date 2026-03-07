Không nhận ra tiểu thư Harper nhà Beckham, bị paparazzi "dìm" nhan sắc tơi tả

Paris Fashion Week luôn là sàn diễn không chỉ của các nhà mốt lớn mà còn của những "ngôi sao nhí" nhà giàu. Lần này, tiểu thư út nhà Beckham - Harper Seven Beckham - đã khiến không ít người phải ngạc nhiên khi nhìn vào loạt ảnh paparazzi mới nhất.

Nhiều độc giả và netizen khi lướt qua các bức hình được chụp vội ở Paris đã thốt lên: "Ai vậy? Sao trông lạ thế?" - thậm chí có người còn không nhận ra đây chính là cô con gái cưng của David và Victoria Beckham. Lý do? Các góc chụp "không thương tiếc" từ ống kính paparazzi đã khiến nhan sắc của Harper bị "dìm" xuống sắc, quá khác những hình ảnh lung linh sang chảnh mọi khi.

Trong bộ váy choàng đen, Harper diện phong cách thanh lịch, tóc thả xoã như phong cách quen thuộc, trang điểm nhẹ nhàng phù hợp lứa tuổi. Thế nhưng, paparazzi lại chọn những khoảnh khắc "dìm nhất" với góc chụp từ dưới lên làm khuôn mặt kém thon gọn, ánh sáng flash chói lòa khiến da mặt cô bé bóng nhẫy, nhạt nhoà. Kết quả là trông Harper mệt mỏi, thiếu sức sống, khác hẳn hình ảnh lung linh trên Instagram gia đình.

Netizen bình luận rôm rả: "Trời ơi, không nhận ra luôn, không phải con gái Beckham", "Paparazzi ác thật, dìm nhan sắc teen girl thế này thì ai chịu nổi", "Harper nhà này bình thường xinh lắm mà, sao chụp ra dìm dữ vậy"...

Thực tế, Harper từ nhỏ đã được khen là "mini Victoria" với mái tóc vàng dài, gương mặt thanh tú và gu thời trang non trẻ nhưng tiềm năng. Ở Paris lần này, cô bé còn được khen khi diện váy satin xanh bạc hà hoặc các outfit khác, nhưng chính những bức ảnh đường phố "không filter" đã khiến hình ảnh bị kém sắc đi đáng kể.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy sức mạnh "dìm" của ống kính paparazzi: chỉ cần vài góc chụp không đẹp là có thể biến một tiểu thư nhà giàu xinh xắn thành "người lạ mặt" trong mắt công chúng. May mắn là fan Beckham nhanh chóng bênh vực, khẳng định Harper vẫn là cô bé đáng yêu và đang lớn lên rất tự nhiên, không cần phải hoàn hảo 100% như hình ảnh "hoàn mỹ" mà gia đình Beckham thường xây dựng.

Ảnh: Getty, GoffPhotos.