Cậu út nhà Beckham công khai nói về anh cả xa cách Brooklyn trước ống kính phóng viên, tình anh em liệu có thể cứu vãn?

Vào hôm 5/3 vừa qua, chàng nhạc sĩ 21 tuổi Cruz Beckham đã xuất hiện tại Paris cùng bạn gái Jackie Apostel để chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của mẹ mình - Victoria Beckham. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với anh trai cả Brooklyn - người vừa bước sang tuổi 27 - Cruz chỉ đáp lại ngắn gọn nhưng đầy thiện chí: "Chúc mừng sinh nhật anh".

Dù giữ im lặng khi phóng viên TMZ hỏi liệu hai anh em đã trực tiếp nói chuyện với nhau chưa, Cruz vẫn không ngần ngại khẳng định anh "hy vọng" có thể sửa chữa mối quan hệ đang đóng băng với Brooklyn.

Cruz muốn hoà giải với anh cả Brooklyn Beckham (Ảnh: Backgrid)

Trái ngược với nỗ lực của cậu út, nguồn tin nội bộ cho biết Brooklyn cảm thấy "thất vọng" trước những lời chúc mừng sinh nhật công khai từ bố mẹ. Anh coi đó là hành động phá vỡ thỏa thuận liên lạc giữa hai bên.

Trước đó, David và Victoria là những người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai cả trên mạng xã hội. Cựu danh thủ David đã chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của Brooklyn kèm biệt danh thân thuộc: "Hôm nay con tròn 27 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Bust. Bố mẹ yêu con". Ngay sau đó, Victoria cũng đăng tải hàng loạt khoảnh khắc tình cảm cùng con trai.

Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với ET rằng Brooklyn thực sự muốn chấm dứt mọi nỗ lực tương tác từ phía bố mẹ: "Brooklyn và Nicola cảm thấy mệt mỏi khi bố mẹ chọn cách chúc mừng công khai trên Instagram. Đây chính là kiểu 'diễn kịch' mà anh ấy muốn chấm dứt. Mùa hè năm ngoái, họ thậm chí đã gửi thư pháp lý yêu cầu mọi liên lạc từ phía gia đình phải thông qua luật sư".

Brooklyn cùng vợ Nicola trong ngày sinh nhật mới đây (Ảnh: IGNV)

Sự xa cách thể hiện rõ khi Brooklyn hoàn toàn phớt lờ sinh nhật tuổi 21 của Cruz vào tuần trước. Dù vậy, Cruz vẫn chủ động đưa ra "cành ô liu" bằng cách đăng ảnh cũ của hai anh em cùng dòng tin nhắn: "Em yêu anh".

Trong khi gia đình Beckham nỗ lực gửi thông điệp yêu thương, Brooklyn lại chọn cách tương tác nhiệt tình trên mạng xã hội để phản hồi bài đăng của vợ mình - Nicola Peltz. Nữ diễn viên 31 tuổi đã dành cho chồng những lời "có cánh" cùng một bữa tiệc ấm cúng tại Mỹ với 21 chiếc bánh kem và núi quà tặng cao ngất.

Mối quan hệ bắt đầu rơi vào bế tắc nghiêm trọng sau khi Brooklyn đăng tải tuyên bố dài 6 trang vào tháng 1/2026, cáo buộc bố mẹ luôn tìm cách kiểm soát truyền thông và tạo dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo giả tạo.

Hiện tại, Brooklyn chỉ giữ liên lạc thường xuyên với ông nội Ted và vợ của ông, trong khi hoàn toàn cắt đứt sợi dây kết nối với bố mẹ. Hy vọng hòa giải của Cruz được xem là tia sáng nhỏ nhoi trong bức tranh gia đình đang ngày càng rạn nứt của nhà Beckham.