Vé 20 triệu của PPA Asia 1000 MB Hanoi Cup “sold out” sau 1h mở bán!

Theo thông tin từ hệ thống bán vé, đây là hạng vé khu vực chỗ ngồi sát sân trung tâm, cho phép khán giả theo dõi các trận đấu ở cự ly gần nhất và cảm nhận rõ bầu không khí thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh vị trí quan sát đặc biệt, khán giả sở hữu hạng vé này còn được nhận nhiều vật phẩm lưu niệm như áo jersey chính thức của giải, túi vải sự kiện, khăn lau mồ hôi, quạt cầm tay cùng các quà tặng kỷ niệm khác.

Hạng vé 20 triệu đã hết sạch (Ảnh: CMH)

Không chỉ riêng hạng vé cao cấp nhất, nhiều hạng vé khác của giải cũng đang ghi nhận tốc độ bán rất nhanh. Các mức vé 15 triệu đồng, 3,5 triệu đồng và 2,5 triệu đồng hiện cũng đang dần hết vé, cho thấy sự quan tâm lớn của khán giả đối với giải đấu pickleball quốc tế lần này.

Thông tin về các hạng vé (Ảnh: BTC)

PPA Asia 1000 – MB Hanoi Cup 2026 sẽ diễn ra từ 1 đến 5/4/2026 tại Cung Điền kinh trong nhà, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với sức chứa khoảng 3.000 khán giả mỗi ngày. Đây là chặng mở màn của hệ thống PPA Tour Asia 2026, nơi các vận động viên có cơ hội tích lũy tối đa 1.000 điểm xếp hạng PPA trên bảng xếp hạng quốc tế.

Giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng khoảng 300.000 USD và đã ghi nhận 636 vận động viên đăng ký tham dự, con số kỷ lục trong hệ thống PPA Tour Asia.

Nổi bật là sự trở lại của Ben Johns – tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ, đồng thời là chủ nhân của hơn 180 huy chương vàng trong hệ thống PPA. Bên cạnh đó, giải còn có sự góp mặt của các ngôi sao như Tyson McGuffin, Federico Staksrud, Anna Bright và Zane Navratil.

Những cái tên nổi bật trong làng pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tam và Sophia Phương Anh xác nhận tham gia, bên cạnh các vận động viên top đầu trong khu vực như Jack Wong, Marco Leung, Yufei Long, Jamie Wei và Mayu Ito.