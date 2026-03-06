Có gì ở sân Pickleball giá 749k/giờ tại Hà Nội?

Cộng đồng Pickleball Hà Nội những ngày gần đây xôn xao trước thông tin xuất hiện một sân Pickleball có giá thuê lên tới 749.000 đồng/giờ. Đây gần như là mức giá chưa từng có trên thị trường sân Pickleball. Vậy cụm sân này có gì đặc biệt?

Vị trí ở xa trung tâm

Cụm sân nằm trên mặt đường Lê Đức Thọ, đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Dù không nằm trong khu vực trung tâm thành phố, nhưng bù lại vị trí khá dễ tìm, mặt đường rộng và thuận tiện di chuyển từ khu vực phía Tây Hà Nội.

Địa điểm này trước đây vốn là một showroom nội thất và hiện tại biển bảng cũ vẫn còn được giữ lại. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ mặt tiền là kính đen tạo cảm giác khá sang trọng và kín đáo. Nếu không để ý kỹ, nhiều người đi ngang qua thậm chí còn khó nhận ra bên trong lại là một cụm sân pickleball.

Cảnh quan phía bên ngoài sân

Chất lượng bên trong sân khá ổn nhưng vẫn vắng khách

Cụm sân có tổng cộng 8 sân, trong đó gồm 7 sân thường và 1 sân thi đấu có khán đài. Sân thi đấu này cũng chính là sân có mức giá thuê lên tới 749.000 đồng/giờ.

Bảng giá công bố của sân

Ngoài sân thi đấu, các sân thường cũng có giá thuộc dạng cao tại Hà Nội: từ 229k/giờ đến 469k/giờ tùy thời điểm trong ngày.

Ở thời điểm chúng tôi có mặt tại đây trong cả buổi sáng, chỉ có 1 sân thường có khách chơi, dù sân đã đi vào hoạt động gần 10 ngày. Có lẽ nhiều khách hàng vẫn e ngại với bảng giá tại sân.

Dù đã đi vào hoạt động nhưng sân còn rất vắng vào buổi sáng

Không gian bên trong được đầu tư khá bài bản theo phong cách hiện đại tạo cảm giác cao cấp. Mỗi sân đều được trang bị 1 điều hòa cấp khí tươi riêng biệt.

Không gian bên trong sân được thiết kế khá sang trọng

Khu vực ngồi nghỉ cho các khách hàng

Về trải nghiệm thi đấu, mặt sân khá êm, giúp người chơi di chuyển thoải mái.

Tuy nhiên, xét về diện tích thi đấu thì phần biên dọc hơi hẹp. Đặc biệt, việc bố trí ghế ngồi gần khu vực lưới khiến những cú ATP trở nên khá khó thực hiện.

Biên hẹp lại kê thêm ghế ngồi nên rát khó cho những cú đánh ATP

Một điểm yếu khác đến từ việc sân được cải tạo từ showroom cũ nên trần nhà khá thấp. Điều này tạo ra nhiều tình huống gián đoạn trong các trận đấu. Ngoài ra, hệ thống đèn trần thấp cũng gây chói mắt trong các tình huống bóng bổng.

Chất lượng dịch vụ

Ở lần trải nghiệm này, dịch vụ của sân được đánh giá khá tốt.

Nhân viên niềm nở, chủ động hướng dẫn khách khi đến sân. Trước mỗi ca thi đấu đều có người vệ sinh lại mặt sân, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người chơi.

Nhân viên vệ sinh mặt sân trước mỗi ca thuê của khách

Mỗi sân đều có 1 chuông gọi phục vụ. Khi cần hỗ trợ, người chơi có thể nhấn chuông và sẽ có nhân viên đến hỗ trợ. Theo giới thiệu của quản lý, mỗi sân đều có nhân viên phục vụ riêng trong ca hoạt động.

Khu phòng tắm và nhà vệ sinh được đầu tư sạch sẽ, hiện đại. Tuy nhiên hiện tại chỉ có 1 phòng tắm nam và 1 phòng tắm nữ, con số này có thể hơi ít nếu cả 8 sân cùng hoạt động.

Sân thi đấu đắt nhất Việt Nam

Sân thi đấu được bố trí riêng một khu, sử dụng mặt sân màu xám đen, xung quanh là khán đài gỗ nhiều bậc để người xem theo dõi trận đấu. Thiết kế này mang lại cảm giác giống một sân thi đấu nhỏ thu gọn, khá phù hợp cho các trận giao lưu có ghi hình.

Sân trung tâm có thêm 3 hàng ghế khán đài, rộng hơn một chút so với sân thường

Sân vẫn còn giữ lại những sản phẩm nội thất từ showroom nội thất trước đây

Tuy nhiên, xét về mặt trải nghiệm thi đấu thì sân này không khác biệt quá nhiều so với các sân còn lại, ngoài việc diện tích rộng hơn một chút và có thêm khu khán đài.

Với mức giá 749.000 đồng/giờ, tức gần gấp đôi sân thường, đây rõ ràng không phải lựa chọn phổ biến với người chơi phong trào.

Kết luận

Dù đang là cụm sân có mức giá cao nhất thị trường, nhưng trải nghiệm thực tế tại đây không thực sự vượt trội so với nhiều sân pickleball khác tại Hà Nội. Một số yếu tố cơ bản như trần sân thấp, biên sân hẹp hay hệ thống đèn đặt thấp vẫn phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Mức giá 749.000 đồng/giờ chắc chắn gây tò mò với cộng đồng, nhưng rõ ràng không phải lựa chọn dành cho số đông người chơi phong trào.

Bù lại, điểm cộng của cụm sân nằm ở không gian đầu tư chỉn chu và chất lượng dịch vụ khá tốt. Tuy nhiên, để tương xứng hơn với mức giá cao hiện tại, sân có lẽ vẫn cần hoàn thiện thêm ở nhiều chi tiết nhỏ nhằm đáp ứng tốt hơn thói quen và nhu cầu trải nghiệm của người chơi pickleball.