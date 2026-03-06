Đẳng cấp là đây: Châu Tuyết Vân giành "cú đúp" huy chương Taekwondo tại Mỹ

Ngày 6/3, võ sĩ Châu Tuyết Vân đã khiến người hâm mộ võ thuật nước nhà nức lòng khi xuất sắc đoạt Huy chương Vàng (HCV) tại Giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026 (US Open) diễn ra tại Las Vegas.

Dù đã bước sang tuổi 36 và ở giai đoạn cuối của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Châu Tuyết Vân vẫn chứng minh đẳng cấp của một tượng đài làng võ. Tại nội dung quyền tiêu chuẩn đơn nữ lứa tuổi U40, cô chỉ được ban tổ chức xếp ở vị trí hạt giống số 10. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và những động tác kỹ thuật điêu luyện, nữ võ sĩ Việt Nam đã vượt qua 17 đối thủ nặng ký để bước lên bục cao nhất.

Châu Tuyết Vân khẳng định đẳng cấp giành HCV (Ảnh: FBNV)

Châu Tuyết Vân còn giành huy chương đồng nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi cùng đồng đội (Anht: FBNV)

Trên hành trình chinh phục tấm HCV, Tuyết Vân đã lần lượt đánh bại nhiều ứng cử viên vô địch như Lai Lee Kong (Hong Kong - hạt giống số 1) và Huỳnh Thanh Vân (VĐV người Mỹ gốc Việt - hạt giống số 2), cùng các đối thủ mạnh đến từ Canada.

Ngoài tấm HCV đơn nữ đầy thuyết phục, Châu Tuyết Vân còn ghi dấu ấn khi kết hợp cùng đồng đội trẻ trong đội tuyển Việt Nam để giành thêm tấm Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi.

Chiến thắng của Châu Tuyết Vân là phát súng mở màn đầy thuận lợi cho đoàn Taekwondo Việt Nam tại Mỹ. Sau các nội dung quyền, người hâm mộ tiếp tục đặt kỳ vọng vào các nội dung đối kháng sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/3, với sự góp mặt của những võ sĩ hàng đầu như nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Hồng Trọng.

Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời là minh chứng cho tinh thần tập luyện bền bỉ, không ngại thử thách của các vận động viên kỳ cựu.