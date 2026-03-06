Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam

Sau hành trình rực rỡ của giải đấu Pickleball D-Joy Tour 2025: Vietnam Masters - Petrolimex Cup, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiếp tục đồng hành cùng đơn vị tổ chức D-Joy. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong việc đồng hành phát triển thể thao nước nhà mà còn là cột mốc quan trọng trong chiến dịch truyền tải thông điệp định vị thương hiệu mới của Petrolimex: "Di sản - Tận tâm - Tiên phong".

Tổng giá trị giải thưởng của Pickleball D-Joy Tour 2026 gần 3 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng giá trị. Bên cạnh Petrolimex, giải đấu còn có sự đồng hành của HTV Thể Thao và HTV-TMS (bảo trợ truyền thông) cũng như nhận được sự ủng hộ của nhiều thương hiệu lớn như Tập đoàn TTC, Facolos (Đơn vị tài trợ bóng thi đấu chính thức), Vietnam Airlines (Nhà tài trợ vận chuyển duy nhất), Coca-Cola (Nhà tài trợ nước uống độc quyền), Coolmate (Đơn vị tài trợ trang phục), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Đơn vị bảo trợ y tế), Zocker, Vloop, Joma, Jogarbola, Grand Castella, Wika, Potato Clothing, Kaiwin, LAVA | 25 FIT… góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức và tạo nên một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Dấu ấn từ Pickleball D-Joy Tour 2025: Vietnam Masters - Petrolimex Cup

Tháng 11/2025, trong vai trò Nhà tài trợ danh xưng chính thức của giải Pickleball D-Joy Tour 2025: Vietnam Masters - Petrolimex Cup do D-Joy tổ chức, Petrolimex đã góp phần kiến tạo một trong những sự kiện pickleball quy mô và chuyên nghiệp bậc nhất tại Việt Nam.

Giải đấu thu hút hàng trăm vận động viên trong nước và quốc tế, bao gồm nhiều tay vợt chuyên nghiệp và phong trào hàng đầu thế giới như Quang Dương, Jack Munro, Ryler DeHeart, Megan Fudge, Amanda Hendry, Sahra Dennehy, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang... Với hệ thống thi đấu chuẩn mực, công tác tổ chức bài bản và hoạt động truyền thông mạnh mẽ, giải đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng báo chí và mạng xã hội. Thành công đó không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của D-Joy mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Petrolimex trong việc đồng hành cùng những xu hướng thể thao mới, năng động và giàu tiềm năng.

Gần 3.500 trận đấu đã được tổ chức xuyên suốt 4 chặng trong mùa giải Pickleball D-Joy Tour 2025

Thương hiệu quốc gia đồng hành phát triển thể thao nước nhà

Tiếp nối thành công năm 2025, việc Petrolimex tiếp tục đồng hành cùng giải Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển thể thao cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân Việt Nam.

Nếu "Di sản" là niềm tự hào về bề dày lịch sử nhiều thập niên và "Tận tâm" là kim chỉ nam trong phục vụ khách hàng, thì "Tiên phong" chính là động lực để Petrolimex không ngừng đổi mới và việc đồng hành cùng Pickleball - môn thể thao đại diện cho sự chuyển dịch năng lượng trẻ trung, hiện đại cũng là minh chứng cho cam kết đó.

Lý giải về chiến lược đồng hành cùng giải đấu, đại diện Petrolimex chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng thể thao không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần bền bỉ. Việc tiếp tục đồng hành cùng D-Joy là minh chứng cho cam kết của Petrolimex trong hành trình phát triển bền vững, hướng đến tương lai năng động và đổi mới".

Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1: Sự kiện thể thao mở màn cho mùa giải mới 2026 của D-Joy

Về phía đơn vị tổ chức, D-Joy nhấn mạnh: "Việc Petrolimex tiếp tục đồng hành ngay từ chặng mở màn là cú hích quan trọng để chúng tôi nâng cao chất lượng và chuyên môn của giải đấu. Mục tiêu không chỉ dừng ở một mùa giải thành công, mà là kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho pickleball Việt Nam".

Được biết, D-Joy là thành viên sáng lập của Liên minh Pickleball toàn cầu. Đây là liên minh quy mô hàng đầu, tập hợp những quốc gia và tổ chức đang sở hữu nền tảng pickleball vững mạnh như APP (Mỹ), Global Sports (Ấn Độ), NPL (Úc), Pickleball England (Anh Quốc), CNPL (Canada), EPF (Châu Âu), USA Pickleball (USAP) và Pickleball D-Joy (Việt Nam), mở ra bước ngoặt đưa bộ môn này tiến tới chuẩn mực thể thao quốc tế và đặt mục tiêu xuất hiện tại SEA Games, ASIAD và Olympic.

Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1 được kỳ vọng thu hút nhiều vận động viên tham gia, nâng cao chất lượng chuyên môn và trải nghiệm thi đấu, hướng tới xây dựng một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, từng bước định hình chuẩn mực mới cho các giải pickleball tại Việt Nam và khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức xác nhận đã có Quang Dương, Jack Munro, Casey Diamond, Sofia Sewing, Kyle Yates, Ryler DeHeart, Megan Fudge, Harsh Mehta, Vivian Glozman, Ryan Fu, Louis Laville, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Bảo Dương, Mihika Yadav, Vivian Glozman,... đăng ký tham gia thi đấu. Đây không chỉ là sự kiện thể thao mở màn cho mùa giải mới 2026 mà còn là biểu tượng cho sự trở lại mạnh mẽ của Petrolimex trên hành trình đồng hành cùng thể thao nước nhà, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và giàu khát vọng.