Giữa ồn ào bị con cả "ngó lơ", David Beckham tìm thấy sự an ủi ngọt ngào từ cậu út

Trong khi cậu cả Brooklyn Beckham thường xuyên gây tranh cãi vì những định hướng sự nghiệp rời rạc và đôi khi bị cho là "ngó lơ" di sản lừng lẫy của gia đình, thì cậu út Cruz Beckham lại vừa có một hành động khiến người hâm mộ Manchester United nói chung và David Beckham nói riêng phải nức lòng.

Trong đêm diễn mới đây tại Manchester – nơi được coi là "thánh địa" gắn liền với thời hoàng kim của David Beckham, Cruz cùng ban nhạc The Breakers đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ. Không chỉ mang đến những giai điệu Rock đầy năng lượng, các thành viên ban nhạc đã đồng loạt diện những chiếc áo đấu Manchester United mang tính biểu tượng của thập niên 90.

Đây không đơn thuần là một lựa chọn thời trang, mà là một lời tri ân trực tiếp tới sự nghiệp vĩ đại của người cha đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Chứng kiến cậu con trai út tôn vinh màu áo đỏ đã làm nên tên tuổi mình ngay tại thành phố Manchester, cựu danh thủ 49 tuổi không giấu nổi vẻ tự hào xen lẫn xúc động.

Beckham hạnh phúc chụp ảnh cùng con trai và ban nhạc (Ảnh: IGNV)

Beckham lộ rõ niềm vui sướng (Ảnh: Aaron Parfitl)

Nhiều người tinh ý nhận ra rằng, hành động của Cruz như một liều thuốc tinh thần xoa dịu David Beckham. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa David và con trai cả Brooklyn thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông. Brooklyn bị cho là có xu hướng tách rời khỏi những giá trị truyền thống của gia đình, hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện mang tính kế thừa di sản của cha và đôi khi thể hiện thái độ khá thờ ơ với "đế chế" mà David đã dày công xây dựng. Ngược lại, Cruz Beckham dù chọn con đường nghệ thuật riêng biệt, vẫn luôn biết cách thể hiện sự kết nối chặt chẽ với nguồn cội.