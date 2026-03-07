Hòa Minzy công khai bạn trai, Văn Toàn lập tức có động thái gây chú ý

Bài đăng công khai bạn trai của Hòa Minzy đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi nhanh chóng nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ xuất hiện trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ rạng rỡ sánh bước bên bạn trai trong quân phục. Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau đầy tình cảm khiến nhiều người không khỏi thích thú và gửi lời chúc phúc.

Không chỉ người hâm mộ, bài đăng còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Toàn – người bạn thân lâu năm của Hòa Minzy, từng nhiều lần được cư dân mạng “đẩy thuyền” với cô cũng nhanh chóng vào thả like như một cách chúc mừng.

Văn Toàn cùng hội cầu thủ tương tác bài đăng (Ảnh CMH)

Bên cạnh đó, nhóm bạn thân trong giới cầu thủ và WAGs cũng đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ. Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh đều thả tim dưới bài đăng, gửi lời chúc phúc tới hạnh phúc mới của nữ ca sĩ.

Nhóm bạn thân là cầu thủ và WAGs của Hoà Minzy (Ảnh: FBNV)

Những tương tác này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Hòa Minzy và nhóm bạn trong giới bóng đá vẫn rất gắn bó. Đồng thời, sự ủng hộ từ bạn bè thân thiết cũng khiến câu chuyện tình cảm mới của nữ ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Hiện bài đăng vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận chúc mừng và bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hạnh phúc của Hòa Minzy.

Tuy vậy, bên cạnh những ý kiến tin rằng Hòa Minzy đã chính thức công khai bạn trai mới, vẫn có không ít khán giả cho rằng đây có thể chỉ là nam chính trong một dự án âm nhạc sắp ra mắt của nữ ca sĩ. Một bình luận cho biết chỉ khi Hòa Minzy gửi thiệp mời thì mới tin đây là bạn trai của cô nàng.