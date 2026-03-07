Thót tim cảnh Bùi Tiến Dũng cởi trần lộ body 6 múi nhảy xuống sông băng giữa cái lạnh -6 độ C

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng trước đoạn video ghi lại cảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng dũng cảm thực hiện màn "tắm sông băng" đầy mạo hiểm trong chuyến thăm quê vợ Dianka.

Trong kỳ nghỉ cùng gia đình, nam thủ môn sinh năm 1997 đã có những trải nghiệm văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên, thử thách lần này khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình nhảy xuống dòng nước đóng băng khi nhiệt độ ngoài trời đang chạm mức -6°C.

"Bài test" của nhà vợ cho Tiến Dũng (Video: FBNV)

Theo chia sẻ từ bài đăng, quyết định táo bạo này của Bùi Tiến Dũng bắt nguồn từ lời "rủ rê" của các anh em, chú bác bên nhà vợ Dianka Zakhidova. Tắm nước đá vốn là một nét văn hóa truyền thống tại các nước Đông Âu, được tin là giúp rèn luyện ý chí và tăng cường hệ miễn dịch.

Dù đã quen với việc tập luyện cường độ cao, việc tiếp xúc trực tiếp với nước đá lạnh giá vẫn là một thử thách cực hạn đối với một vận động viên như Tiến Dũng. Trong đoạn clip, nam thủ môn lộ rõ vẻ phấn khích xen lẫn sự ngỡ ngàng khi cơ thể chạm vào dòng nước lạnh buốt.

Vợ Tiến Dũng liên tục nhắc chồng đi lên (Ảnh: FBNV)

Trái ngược với sự hào hứng của ông chồng và các thành viên nam trong gia đình, người mẫu Dianka lại tỏ ra khá lo lắng cho sức khỏe của chồng. Đứng trên bờ, cô liên tục hô lớn "Enough, enough!" (Đủ rồi, đủ rồi!) để giục Bùi Tiến Dũng mau chóng lên bờ. Sự quan tâm vừa quyết liệt vừa đáng yêu của Dianka khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.