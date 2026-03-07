12h00 hôm nay, tuyển nữ Việt Nam đấu Đài Bắc Trung Hoa: Phép tính cho tấm vé World Cup

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam:

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Ấn Độ ở ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết Asian Cup 2026. Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa diễn ra vào lúc 12h00 trưa nay (7/3) được xem là “chìa khóa” mở ra cánh cửa tiến sâu tại giải đấu và hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Khởi đầu thuận lợi và bài toán nhân sự

Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định cái duyên ghi bàn của Ngân Thị Vạn Sự. Với cú đúp bàn thắng ở lượt trận đầu tiên, tiền đạo này đang là niềm hy vọng số một trên hàng công của tuyển nữ Việt Nam. Sự hưng phấn sau trận ra quân giúp thầy trò huấn luyện viên trưởng có tâm lý cực kỳ thoải mái trước khi bước vào cuộc đối đầu mang tính bản lề ở bảng C.

Tuy nhiên, nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất (thắng 2, thua 3 và để lọt lưới tới 15 bàn), hàng phòng ngự vẫn là nơi khiến người hâm mộ lo lắng. Việc giữ được sự tập trung tối đa trước các pha phản công của đối thủ sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu muốn bảo toàn lợi thế.

Đối thủ đầy duyên nợ

Đài Bắc Trung Hoa chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi đối với các cô gái kim cương. Thống kê lịch sử cho thấy trong 3 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam chỉ giành được 1 chiến thắng và để thua tới 2 trận. Đối thủ này sở hữu lối chơi kỷ luật với hiệu số bàn thắng bại khá cân bằng (ghi 8 bàn, thủng lưới 8 bàn trong 5 trận gần đây).

Dẫu vậy, cục diện hiện tại đang ủng hộ tuyển nữ Việt Nam. Theo tính toán, chỉ cần một kết quả hòa trong trận đấu trưa nay, chúng ta sẽ chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng tứ kết Asian Cup 2026.