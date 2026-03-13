Bạn gái Ronaldo diện váy sexy khoe body "bỏng mắt", bảo sao siêu sao bóng đá mê tít

Mới đây, Georgina Rodriguez – bạn gái của siêu sao Cristiano Ronaldo lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện. Mỹ nhân sinh năm 1994 khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trong diện mạo sang trọng nhưng không kém phần nóng bỏng.

Trong loạt hình được chia sẻ, Georgina diện một chiếc váy mini làm từ chất liệu nhung đen ôm sát, khéo léo khoe trọn thân hình đồng hồ cát trứ danh. Để hoàn thiện vẻ ngoài mang hơi hướng "sang trọng thầm lặng", cô kết hợp cùng đôi giày cao gót nhọn đồng màu và chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá. Lối trang điểm sắc sảo cùng thần thái tự tin của cô nhanh chóng nhận về "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Vóc dáng cực quyết rũ của bạn gái Ronaldo (Ảnh: Getty)

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã thu hút hàng triệu lượt tương tác. Đa số ý kiến đều cho rằng, dù đã là mẹ của những đứa trẻ, Georgina vẫn duy trì được sắc vóc đỉnh cao và gu thẩm mỹ tinh tế, xứng danh là một trong những nàng WAGs có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay.

Kể từ khi cùng Cristiano Ronaldo chuyển đến Saudi Arabia sinh sống, Georgina Rodriguez không chỉ thích nghi nhanh chóng với văn hóa nơi đây mà còn liên tục khẳng định vị thế riêng trong làng mốt quốc tế. Với hơn 60 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bước đi hay bộ trang phục cô khoác lên người đều dễ dàng tạo thành xu hướng.

Georgina có cuộc sống hạnh phúc bên Ronaldo và các con (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi đã bên nhau 8 năm (Ảnh: Getty)

Ngoài vai trò hậu phương cho CR7, Georgina hiện là một ngôi sao độc lập với thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, đặc biệt là sau thành công của loạt phim tài liệu I Am Georgina trên nền tảng Netflix. Sự xuất hiện lần này của cô một lần nữa khẳng định sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của cái tên Georgina Rodriguez trong mắt công chúng và các thương hiệu xa xỉ.